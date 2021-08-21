Уборка и демонтаж: Стакис рассказал, что будет со столбиками в центре Риги зимой

Установленные в центре Риги оградительные столбики в большинстве случаев не требуют отдельной уборки снега — хватает обычной расчистки тротуаров и велодорожек, заявил в эфире радио Baltkom мэр столицы Мартиньш Стакис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он добавил, что трудности с уборкой снега могут возникнуть на тех улицах, которые еще не были сданы в эксплуатацию. При этом, по словам мэра, особенных затруднений, связанных именно с оградительными столбиками, зимой возникнуть не должно.

"Не всегда между столбиков надо убирать снег — например, если тротуар, велодорожка и дорога почищены, я не вижу больших проблем, даже если между столбиков снег и остается. Но как мы видим, во многих ситуациях решения нашли, а улицы, на которых были проблемы, как раз еще не были отданы в эксплуатацию. Например, та же самая улица Чака. На улицах, которые не отданы в эксплуатацию, за очищение снега и вообще за чистоту отвечает еще тот, кто строил дорогу. И как раз там мы видели места, где снег не был подчищен. Там, где [улицы] муниципальные, были трудности, могу признать, но для того, чтобы можно было убрать там снег, есть техника", — рассказал он.

Стакис подчеркнул, что первые столбики в Риге были установлены еще семь лет назад, поэтому у столицы было время, чтобы узнать, какие сложности они могут вызывать, и научиться с этим справляться.

Также, по словам главы Рижской думы, столбики не являются постоянным решением — часть улиц, на которых они были установлены в качестве ограждений, в будущем будет реорганизована за счет более глобальных и долгосрочных решений.

"Столбики в Риге есть уже семь лет. Первые столбики поставил господин Фальков, когда он был руководителем комитета транспорта. За эти семь лет столбики показали, что они эффективны — случаи смертей на пешеходных переходах сильно сократились. Есть столбики, которые останутся, есть, которые уберут — например, на улице Тербатас они установлены только на время. Исчезнут они оттуда, наверное, в сентябре. Есть такие, которые простоят, может быть, несколько лет, а потом будут заменены на другое, более стабильное и долговременное решение", — рассказал он.

"Если мы видим, что где-то есть "черная точка", где много аварий или пострадавших пешеходов, столбики помогают решить это быстро — мы можем установить их за 2-3 дня. Но это не значит, что они должны там остаться навечно. Там надо переделать или тротуар, или саму улицу, а это уже другой проект", — добавил Стакис.

Также в эфире радио Baltkom Мартиньш Стакис рассказал, что в основном велосипедисты выбирают местом проезда тротуар, а не велодорожки из-за опасений за свою жизнь и безопасность, а столбики делают их безопаснее.

Он отметил, что сам является велосипедистом. По его мнению, любителей велосипедов можно разделить на две категории по причине их езды по тротуарам: те, кто не имеет должного воспитания и те, кто боится ездить по велодорожкам.