Уборка снега в Риге: будет привлечена полиция, за неочищенный тротуар смогут наложить штраф

В среду, 29 декабря, Рижская дума поддержала решение по ускорению процесса принудительной уборки тротуаров. Поправки к правилам "Об уходе за территорией города и содержании зданий" предусматривают привлечение Рижской муниципальной полиции к принудительному процессу уборки улиц.

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Правила гласят, что тротуары и дворы на территориях, прилегающих к собственности, должны быть очищены от снега и обработаны противоскользящим реагентом. Работы по уборке необходимо проводить ежедневно до 8 часов утра, обеспечивая безопасное передвижение пешеходов. Несвоевременная уборка снега и обледенения может привести к наложению максимального штрафа в размере 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юридических лиц.

Ранее муниципальные депутаты признали, что применение штрафов требует много времени и зачастую не обеспечивает цели — добиться своевременной уборки тротуара. Поэтому в этом сезоне введена уборка тротуаров в принудительном порядке, когда после проведения работ самоуправление выставляет обслуживающей компании счет за очищение. Эти работы проводят шесть мобильных бригад и поставщик услуг, привлеченный муниципалитетом.

После выявления нарушения обслуживающей компании дается лишь несколько часов, чтобы привести тротуар в порядок. В противном случае, этим потом занимается самоуправление. В свою очередь, если неубранный тротуар создает угрозу для общественности, самоуправление проводит его очистку сразу.

Для того, чтобы побудить собственников зданий и территорий самостоятельно убирать тротуары, предусмотрена, что уже после второй принудительной уборки будет наложен административный штраф.

Не все депутаты коалиции проголосовали за поправки. Например, Юргис Клотиньш (Национальное объединение / Объединение регионов Латвии) указал, что не может принять эти поправки, поскольку предложенное по сути является наказанием с постоплатой — рижанам будут выписываться счета.

Он призвал учитывать, что владельцы частных домов и так платят налог на недвижимость, который формирует существенную часть доходов столичного бюджета, а теперь самоуправление хочет взыскать с жителей средства за неубранный снег. Кроме того, не учитывается, было ли человеку обязательно находиться на работе, нужно ли было везти ребенка в больницу, из-за чего он не смог почистить тротуар от снега.

По мнению Клотиньша, если Рига сразу не может выделить 12 миллионов евро на уборку тротуаров, следует подумать о помощи жителям, например, о компенсации части необходимой для очистки суммы или требовании оплатить лишь часть суммы.

В этом году Рижская дума уже вносила поправки к правилам об уходе за столичными территориями, установив, что тротуары не должны быть полностью очищены от снега и льда, поскольку выполнение таких требований несоразмерно и требует чрезмерного использования соли.

Во время снегопада и обледенения тротуары должны очищаться не менее чем на 50% от их общей ширины, но не менее 1,5 метров шириной. При использовании смеси песка и соли необходимо следить за тем, чтобы тротуар не оставался скользким.

Депутат Рижской думы и бывший руководитель Комитета сообщения и транспортных дел Вадим Фальков считает, что именно из-за этих поправок рижские тротуары превратились в катки и стали опасны для пешеходов.

По его мнению, депутаты, которые начали борьбу с солью на улицах, лоббировали запрет соли, поэтому ею больше нельзя посыпать тротуары. В результате снег не тает, он тромбуется и превращается в лед.