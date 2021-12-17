Уборка снега в столице: мэр и вице-мэр Риги Мартиньш Стакис и Вилнис Кирсис сохранили должности

Большинство депутатов Рижской думы не поддержали инициативу оппозиции отстранить от должностей мэра Риги Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные) и вице-мэра столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Поводом для выражения недоверия стала ситуация с уборкой снега в городе.

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Инициатором сбора подписей за отстранение от должностей первых лиц столицы стало "Согласие". Подписи под прошением поставили также "Честь служить Риге!" и Русский союз Латвии.

Жестче всего руководство Рижской думы критиковали депутаты "Согласия", указывавшие, что в Риге и после оттепели есть улицы, на которых неконтролируемо скользят машины. Оппозиционеры указали и на то, что десятки прохожих, поскользнувшись на тротуарах, получили травмы.

"Согласие" заявило, что нынешняя столичная власть глуха и слепа к происходящему и бесстыдно утверждает, что снег убирается вовремя и качественно.

Партнер "Согласия" по прежней правящей коалиции Рижской думы — фракция "Честь служить Риге!" (ГКР) — к критике присоединилась. Русский союз Латвии (РСЛ) заранее заявил, что не проголосует за отставки должностных лиц Рижской думы, но поддержит созыв внеочередного заседания, поскольку это способ улучшить работу самоуправления. В результате РСЛ получил уже свою порцию критики от коллег по оппозиции. Председатель фракции ГКР Юрис Радзевич заявил, что фракцию пока переименовать в "Прогрессивный русский союз", намекая на сотрудничество с мэрской фракцией Par!/Прогрессивные.

В свою очередь вице-мэр Вилнис Кирсис, ответственной за сферу сообщения в Риге, привычно выстроил свою линию защиты на обвинениях в адрес прежнего руководства столицы.

Кирсис признал все же, что во время сильного снегопада были проблемы, особенно на тротуарах на перекрестках. В этих местах образовались снежные валы, а на пешеходных переходах скопилась вода.

Политик подчеркнул, что договоры с предприятиями, отвечающими за содержание улиц, не предусматривают уборку этих территорий. А договоры были заключены еще десять лет назад, во времена Рижской думы Нила Ушакова.

Вилнис Кирсис указал, что в нынешней ситуации было сделано и кое-что хорошее: например, снег убирался с улиц третьей категории, что оценили люди. Это будет делаться и впредь.