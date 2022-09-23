Убрали появившийся посреди пешеходного тротуара столб на улице Калнциема

Уже на следующий день после того, как люди выразили свое недовольство в социальных сетях появившимся посреди отремонтированного пешеходного тротуара на улице Калнциема в Риге, на место прибыли рабочие, чтобы исправить ошибку, сообщают очевидцы в соцсетях.

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"Проект обновленной, "улучшенной" улицы Калнциема в Риге, рядом с магазином Rimi", — написал очевидец порталу Delfi в четверг, приложив фотографию фонарного столба, "растущего" прямо посреди пешеходного тротуара.

Пользователи социальных сетей также жаловались на столб посреди тротуара. В "Твиттере", в частности, люди выражали свое недовольство, на которое оперативно отреагировал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Градоначальник написал в соцсетях, что такие ошибки недопустимы и пообещал поручить ответственным органам убрать "препятствие" с дороги.

В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что в данном случае возникла несогласованность между ответственными учреждениями, которые занимались планированием и проведением работ, и пообещали улучшить проблему коммуникации в будущем.

Тем временем люди поделились и другими примерами, когда в Риге посреди тротуаров внезапно "вырастали" дорожные знаки или столбы.