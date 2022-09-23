Убрали появившийся посреди пешеходного тротуара столб на улице Калнциема

Уже на следующий день после того, как люди выразили свое недовольство в социальных сетях появившимся посреди отремонтированного пешеходного тротуара на улице Калнциема в Риге, на место прибыли рабочие, чтобы исправить ошибку, сообщают очевидцы в соцсетях.
Izskatās, @MStakis un @kasparsskincs , ka viss notiek uz labu 👌 23/09 plkst.10.02 pic.twitter.com/8wEj4KrUXm— signek (@signesignek) September 23, 2022
"Проект обновленной, "улучшенной" улицы Калнциема в Риге, рядом с магазином Rimi", — написал очевидец порталу Delfi в четверг, приложив фотографию фонарного столба, "растущего" прямо посреди пешеходного тротуара.
Пользователи социальных сетей также жаловались на столб посреди тротуара. В "Твиттере", в частности, люди выражали свое недовольство, на которое оперативно отреагировал мэр Риги Мартиньш Стакис.
Градоначальник написал в соцсетях, что такие ошибки недопустимы и пообещал поручить ответственным органам убрать "препятствие" с дороги.
В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что в данном случае возникла несогласованность между ответственными учреждениями, которые занимались планированием и проведением работ, и пообещали улучшить проблему коммуникации в будущем.
Тем временем люди поделились и другими примерами, когда в Риге посреди тротуаров внезапно "вырастали" дорожные знаки или столбы.
Arī Hospitāļu ielā 5 ceļazīmju stabi ir svaigi uzstādīti pašā ietves vidū. Ceram, ka atbildīgās iestādes novērsīs arī šo nonsensu.#ietve #gājēji #stabi #ceļazīmes #prioritātes https://t.co/4qLxxn4zM8 pic.twitter.com/p1kPAORFrd— Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) September 22, 2022
Skaists saulriets. Skaisti nokrāsots. pic.twitter.com/qNl9kiKhoZ— 11. joslu krastmala (@nibures) September 22, 2022