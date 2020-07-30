Убытки Лиепайского театра составляют более полумиллиона евро, театр должен зрителям 88 тысяч евро

Кризис из-за распространения Covid-19 принес Лиепайскому театру убытки в размере более полумиллиона евро, сообщил заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис в интервью "Rietumu radio".

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Театр должен зрителям за билеты на спектакли, которые не состоялись в конце предыдущего сезона, 88 тыс. евро, в то время как общий дефицит бюджета театра превышает полмиллиона евро.

Согласно годовому финансовому отчету Лиепайского театра, в 2019 году бюджет театра составлял 2,03 млн евро. Он состоял из дотации Лиепайского самоуправления в размере 1,23 млн евро и доходов от продажи билетов в размере 748 253 евро.

Декснис отметил, что в настоящее время рассматривается несколько сценариев развития событий.

"Если в сентябре все встанет на свои места и у театра будет возможность играть спектакли, это одна ситуация. Если останутся в силе очень конкретные ограничения и деятельность будет осложнена, каждый месяц будет приносить убытки", - сказал Декснис.

Он добавил, что театр полностью изменил план новых постановок, ведь широкоформатные постановки не осуществимы в нынешней ситуации.

"Театр очень активно думает о том, какой репертуар предложить в новом сезоне, поэтому со своей стороны я с полной уверенностью говорю, что театр сделал все, чтобы минимизировать расходы. Каждая новая постановка, каждое действие оценивается с большой тщательностью. Скорее всего, сезон у нас пройдет в постановках малого формата", - подчеркнул Декснис.

Он отметил, что со стороны Министерства культуры до сих пор не прозвучало никаких конкретных решений относительно поддержки Лиепайского театра, однако он с надеждой ждет следующей недели, когда планируется еще одна встреча с представителями министерства.