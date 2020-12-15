Убытки Rīgas satiksme от пассажирских перевозок в этом году оцениваются в 4,4 млн евро
Foto: LETA

Убытки столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme от пассажирских перевозок в этом году оцениваются в 4,4 млн евро, заявили на заседании ревизионной комиссии Сейма представители предприятия.

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Планируется, что прибыль Rīgas satiksme составит 3,7 млн евро, прибыль от услуг автостоянок — 5,5 млн евро, прибыль от других доходов — 2,6 млн евро.

Остаток денежных средств в конце года планируется в размере 56,1 млн евро.

Как пояснили в Rīgas satiksme, убытки в основном вызваны пандемией "Covid-19". Количество пассажиров сократилось вдвое, а эксплуатационные расходы остались прежними.

По словам руководства компании, в этом году по сравнению с 2019 годом снижение поступлений компенсировано примерно на 18 млн евро. Это достигнуто за счет более открытой политики закупок и контроля за целесообразностью расходов.

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LETA

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