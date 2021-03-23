Убытки т/ц Domina превысили 2 млн евро: руководство просит Левитса принять смелое решение

Руководство рижского торгового центра Domina Shopping написало открытое письмо президенту Латвии Эгилсу Левитсу, правительству и спикеру Сейма Инаре Мурниеце с призывом принять "смелые и сбалансированные решения", которые позволят вернуться к работе всем представленным в Domina торговым точкам, а также компенсируют возникшие из-за введенных в связи с Covid-19 ограничений убытки.

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По словам директора Domina Shopping, на данный момент убытки торгового центра уже составляют порядка 2,15 млн евро. "Мы понимаем серьезность эпидемиологической ситуации и стремление правительства защитить здоровье людей. Но и мы за все это время сделали очень многое, чтобы обеспечить безопасные условия для наших посетителей и работников", — заверила она.

"Настаиваем — будьте смелыми и незамедлительно пересмотрите механизмы поддержки торговых центров, найдя баланс между общественным здоровьем, потребностями потребителей и интересами народного хозяйства", — говорится в обращении.

Ранее целый ряд торговых центров, включая Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Sāga, Galerija Centrs и Galleria Riga, вывесил белые флаги, пытаясь привлечь внимание общественности к тому факту, что правительство до сих пор не оказало им должной поддержки в условиях пандемии. "Мы подошли к черте, за которой торговые центры не смогут продолжать работу", — говорилось в подготовленном при содействии Альянса девелоперов недвижимости (NĪAA) совместном заявлении.

Идя навстречу торговцам в сложных условиях пандемии, центры уже с весны прошлого года предоставляют своим арендаторам скидки — зачастую даже в 100%-м объеме. "Но следует понимать, что торговым центрам необходимо выполнять обязательства перед банками и платить налог на недвижимость. Несмотря на введенные в стране ограничения, целенаправленной поддержки для оплаты аренды до сих пор не введено. Мы на грани того, что не сможем продолжать работу", — пояснили в полученном Delfi письме представители отрасли.

Белые флаги торговые центры вывесили, чтобы "привлечь внимание к медленному темпу принятия решений правительством", а также указать на необходимость срочного введения мер поддержки по покрытию арендной платы.