Участие двух латвийских экспертов в миссии ОБСЕ на Украине продлили

Правительство продлило участие двух гражданских экспертов, Рейниса Яневича и Павла Трифанова, в наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине.

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В прошлом году в феврале Министерство обороны сообщило о том, что в период с 2020 по 2022 год на Украине будет работать 11 гражданских экспертов в составе миссии ОБСЕ. Расходы на них покрываются из бюджета на непредвиденные расходы.

Сейчас на Украине находятся три эксперта из Латвии. Работа Яневича будет продлена до 9 декабря, Трифанова — до 30 ноября. Яневич получает минимальную зарплату (5667 евро за этот год) и доплату за участие в международной миссии (27 913 евро), кроме того, Минобороны платит за него взносы социального страхования на сумму 7922 евро. Аналогичные расходы на Трифанова — 5500 евро, 27 195 евро и 7713 евро. Каждый эксперт дополнительно застрахован, по страховке государство платит 128 евро.

Латвия участвует в работе миссии ОБСЕ с момента ее начала в 2014 году. Главная задача миссии — наблюдать ситуацию и предоставлять объективную информацию ОБСЕ и его странам-участницам.

В начале 2020 года сообщалось, что в рамках миссии советников ЕС на Украину будет отправлен еще один гражданский специалист из Латвии — Мартиньш Толс. Это обойдется Латвии в 21 212 евро в год — в сумму входит и зарплата эксперта, и покрытие его расходов на переезд, аренду жилья и коммунальные платежи. Гражданские специалисты ЕС помогают властям Украины в области гражданской безопасности — советуют, как лучше провести реорганизацию и реструктуризации служб безопасности, в особенности МВД, а также поддерживают модернизацию служб гражданской безопасности и разработку стратегий по борьбе с коррупцией.