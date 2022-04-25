Участники акции протеста потребуют у Latvijas gāze более быстрого отказа от российских энергоресурсов

Молодежная организация "Протест" в понедельник, 25 апреля, проведет акцию у административного здания компании Latvijas gāze, протестуя против возможного лоббирования интересов Кремля в деятельности предприятия и требуя более быстрого отказа от российских энергоресурсов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Latvijas gāze в течение длительного времени является компанией, в которой работают лоббисты интересов "Газпрома" и России, сделавшие жителей Латвии заложниками ситуации, потому что у 350 000 потребителей имеется договор с Latvijas gāze, что составляет около 90% домохозяйств", - говорится в заявлении, распространенном организаторами акции. В нем также утверждается, что Латвия ежедневно платит России около миллиона евро за поставки газа, и эти деньги используются для военных преступлений и геноцида в Украине и вооружения армии оккупантов.

Организаторы акции считают, что Латвия максимально быстро должна прекратить импорт энергоресурсов из России, повысить энергоэффективность зданий и ускорить переход на углеродно-нейтральные возобновляемые энергоресурсы.

Акция протеста состоится у здания Latvijas gāze в 16:00 в Риге на ул. Аристида Бриана, 6 .

По данным Firmas.lv, общество "Протест" зарегистрировано в 2019 году, его целью является активное участие молодежи в развитие гражданского общества. Общество сотрудничает с политической партией "Прогрессивные".