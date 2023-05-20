Участники Праздника песни разочаровались в бронировании билетов

Билеты на заключительный концерт Праздника песни "Вместе вверх" были раскуплены менее чем за час с момента их поступления в продажу в пятницу, пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Покупка билетов на другие концерты проходит более спокойно. Например, в пятницу вечером еще были в продаже билеты на большой хоровой концерт "Поле. Путь песни". Правда, уже не дешевле 50 евро. И именно недоступность дешевых билетов на этот концерт огорчила хоровые коллективы.

По словам хористов из смешанного хора Līgatne, около месяца назад они получили сообщение о том, что у каждого участника будет возможность заказать один билет на концерт "Поле. Путь песни" в ценовой категории от 35 до 40 евро или на генеральную репетицию этого концерта.

Однако вместо заявленных билетов на концерт большинству из них был предложен билет на генеральную репетицию, причем по высокой цене.

"Мне очень не нравится эта непоследовательность. Если вы, ответственные люди, решили, что эти билеты можно купить вне очереди, то придерживайтесь того, что вы обещали. Концерт — так концерт, и все. Народ обманывают", — говорит Улдис Лейландс, участник смешанного хора Līgatne.

У дирижера четырех хоров Марики Слотини-Бранте был похожий опыт с билетами: "Певцам обидно. Почему они не могут получить этот билет так, как хотели? Неужели участник не заслуживает единственного билета, который он покупает? Не даром берет, а покупает по рыночной цене".

По словам организаторов праздника, изначально было заявлено, что билетов на всех певцов в этой ценовой категории не хватит. Не все они не должны быть распроданы участникам, остальной публике также должна быть предоставлена возможность купить билеты в ценовой категории от 35 до 40 евро.