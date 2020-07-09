Участников конгресса LFF просят срочно сдать тест на Covid-19
Foto: F64

Всех тех, кто 3 июля посетил конгресс Латвийской федерации футбола (ЛФФ, LFF) просят срочно сдать тест на Covid-19. У одного из участников конгресса подтвержден коронавирус, сообщает федерация.

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На своем домашней странице LFF сообщает, что Covid-19 был подтвержден уже после конгресса, ранее у заболевшего не было симптомов, они появились лишь через несколько дней. Но для безопасности участников конгресса призывают сделать тест на Covid-19.

В среду вечером в социальной сети Facebook кандидат на пост члена правления LFF Гунтарс Индриксонс сообщил, что заболел Covid-19.

Руководство федерация решило до дальнейших указаний организовать работу удаленно и всех сотрудников, в том числе и тех, кто не участвовал в конгрессе, сдать анализы на Covid-19.

Конгресс проходил в Олимпийском центре Elektrum, в Риге.

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