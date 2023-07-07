Участников Праздника песни призвали не есть фестивальную колбасу: у нее подозрительный вкус
Foto: LETA

Организаторы Праздника песни и танца спешно изъяли из полдников ранее выданную колбасу и призвали участников ее не есть — получены сигналы, что у продукции Rēzeknes gaļas kombināts подозрительный кислый вкус. Об этом сообщает агентство LETA.

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Организаторы сообщают, что срок годности колбасы еще не истек — он до 18 июля. Тем не менее, во избежание возможных неприятностей участникам фестиваля настоятельно рекомендуют ее не есть.

За качеством и безопасностью продуктов, которыми кормят участников Праздника песни, следят специалисты Продовольственно-ветеринарной службы.

За обеды на фестивале отвечает компания Sanitex. Организаторы вместе с коммерсантом ищут решение, чтобы заменить сомнительную колбасу другим продуктом.

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