Учебные материалы не готовы, но "работа идет". Чакша о том, каким будет переход "русских" школ на латышское обучение

С нового учебного года полностью на латышский язык обучения должны перейти 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств. В передаче Ольги Драгилевой Kāpēc на Delfi TV Министр образования Анда Чакша рассказала, как министерство собирается обеспечить качество образования, если в классах будут ученики с разной степенью владения госязыком.

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Ускоренный перевод "русских школ" с билингвальной системы на латышский язык предусматривает, что школы должны будут уложиться в три года постепенно: 1-й, 4-й, 7-й классы — с 1 сентября 2023 года; 2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года; 3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года. На учителей таких школ ляжет большая нагрузка — как работать с очень разными по готовности детьми.

"В чем у меня есть уверенность, так это в том, что сегодня мы над этим работаем очень интенсивно, — заверила Анда Чакша. — У нас только что был хакатон с представителями разных школ. И они искали методы, какие методики можно использовать, чтобы с 1 сентября начать эту работу. А также как мы можем помочь подготовиться детям и учителям уже летом".

Министр сообщила, что очень большой акцент будет сделан на дошкольное образование — тогда потом в школе проблем будет намного меньше. "Сейчас в большой степени готовности материалы, которые на простом языке помогут перейти, чтобы дети уже в 7-м классе смогли начать обучение. К сожалению, надо отметить, что у них уже на 60 процентов должен был быть латышский — этого нет. Есть дети, которые не знают ни слова на латышском".

Возможность помощи министр видит от опыта интеграции украинских детей: надо думать над модульным обучением, в котором поначалу — только язык. Вторая часть — нужна полная поддержка переходу учителей на обучение полностью на латышском. "Речь идет не о знании языка (оно должно быть), а про умение обучать на этом языке". Материалов для всего — нет, призналась министр. Хоть и стадия их готовность — высокая.

Журналист обратила внимание, что в Латвии есть фактическая сегрегация — "русские районы" — там дети варятся друг с другом и госязыка не слышат. Министр видит в этом одну из причин, что есть классы, где дети не знают латышского вообще. "Мы не можем переместить детей — они идут в школы рядом с местом жительства, — говорит Чакша. — Была мысль про летние лагеря, где можно приглашать детей в разных пропорциях, чтобы там они освоили язык".

Также министр рассказала об "оптимистичном примере" в Даугавпилсе, где объединили школы нацменьшинств и латышскую с латышским директором, которая провела интеграцию. Журналист предположила, что можно объединять две стоящие рядом школы — латышскую и нацменьшинств, в одном здании — младшие классы, в другом — старшие. Министр признала, что это один из вариантов, над которым сейчас работает ее ведомство.

"Нам надо работать с предубеждениями, которые есть у родителей и учителей", подытожила Анда Чакша.