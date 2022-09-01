Учебный год в Латвии начинается для более 219 тысяч школьников; из них 21 500 — первоклассники
Foto: LETA

В новом учебном году за парты сядут 219 141 детей и подростков в 568 школах по всей стране, свидетельствует информация Министерства образования и науки. Данные о численности учеников еще будут уточнены к 5 сентября.

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По предварительным данным, в стране начинают учебу 21 500 первоклассников.

В новом учебном году были закрыты четыре начальных, 18 основных и четыре средних школы, восемь учреждений дошкольного образования и одна специальная основная школа.

В процессе реорганизации одно учреждение было присоединено к другом, объединены 10 учебных заведений, на их базе образовало 5 учебных заведений.

12 средних школы стали основными, четыре основных школ — начальными, одна начальная школа преобразована в основную.

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