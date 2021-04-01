Ученикам 12 классов разрешат дважды в неделю учиться очно
Foto: LETA

После пасхальных выходных ученики 12 классов по всей Латвии смогут дважды в неделю ходить на очные занятия в школу, сообщает LETA. Правительство решило, что остальные классы смогут учиться очно только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будущие выпускники школ смогут ходить в школу вне зависимости от показателей заболеваемости в самоуправлении. Ученики смогут очно посещать занятия, по предметам которых они собираются сдавать экзамены. Для них это будет возможность проверить свои знания перед экзаменами. Учеников будут проверять на Covid-19, они должны будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности, а также не пересекаться с учениками младших классов, если в конкретном самоуправлении им тоже разрешено посещать школу очно.

В эпидемиологически безопасных самоуправлениях (менее 200 случаев Covid-19 на 100 000 жителей за две недели) очную учебу смогут возобновить ученики 1 - 6 классов, а также по принципу ротации 7 - 9 классов и 10 - 11 классов. В этом случае проверять на Covid-19 будут только работников школ.

В отдельных случаях очную учебу смогут возобновить самоуправления, чей двухнедельный показатель заболеваемости не превышает 220 или 250 случаев на 100 000 жителей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

Объявления

Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
89 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
170 300€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
121 600€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
219 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
113 305€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
62 700€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
174 780€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
64 300€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
90 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
168 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
106 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
81 350€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
128 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
122 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
125 550€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
100 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
81 350€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
116 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
63 125€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
155 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
56 718€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
73 260€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
199 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
116 550€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
92 600€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
62 510€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
141 200€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
121 200€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
81 350€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
81 300€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
190 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
155 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
161 100€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
181 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
212 100€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
110 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
67 200€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
125 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
119 460€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
123 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
138 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
82 200€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
82 200€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
165 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
37 700€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
122 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
38 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
145 000€