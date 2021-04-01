Ученикам 12 классов разрешат дважды в неделю учиться очно

После пасхальных выходных ученики 12 классов по всей Латвии смогут дважды в неделю ходить на очные занятия в школу, сообщает LETA. Правительство решило, что остальные классы смогут учиться очно только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будущие выпускники школ смогут ходить в школу вне зависимости от показателей заболеваемости в самоуправлении. Ученики смогут очно посещать занятия, по предметам которых они собираются сдавать экзамены. Для них это будет возможность проверить свои знания перед экзаменами. Учеников будут проверять на Covid-19, они должны будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности, а также не пересекаться с учениками младших классов, если в конкретном самоуправлении им тоже разрешено посещать школу очно.

В эпидемиологически безопасных самоуправлениях (менее 200 случаев Covid-19 на 100 000 жителей за две недели) очную учебу смогут возобновить ученики 1 - 6 классов, а также по принципу ротации 7 - 9 классов и 10 - 11 классов. В этом случае проверять на Covid-19 будут только работников школ.

В отдельных случаях очную учебу смогут возобновить самоуправления, чей двухнедельный показатель заболеваемости не превышает 220 или 250 случаев на 100 000 жителей.