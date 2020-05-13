Ученики 9-х и 12-х классов получат бесплатный проезд по Риге с 18 мая до окончания учебного года

В среду, 13 мая, временная администрация Рижской думы одобрила восстановление скидок на проезд в общественном транспорте для некоторых групп пассажиров. Например, для школьников 9-х и 12-х классов, которым надо ездить на консультации и экзамены, скидки на проезд восстанавливаются в соответствии с новым порядком — этой категории пассажиров впредь при себе надо иметь удостоверение школьника.

Ученики 9-х и 12-х классов могут пользоваться общественным транспортом бесплатно с 18 мая до окончания учебного года. В случае проверки школьники должны предъявить удостоверение.

Сотрудников школ призывают проводить консультации в определенные часы, чтобы ученики ездили на общественном транспорте в интервалы времени, когда он менее всего загружен.

Также скидки восстанавливаются для:

технических работников учреждений образования Риги;

учеников профессиональных школ;

инвалидов 3-й группы;

многодетных семей.

Самоуправление напоминает, что скидки не восстанавливаются все и сразу, чтобы максимально снизить риск столпотворения, что, впрочем, полностью исключить нельзя. Следует помнить, что именно общественный транспорт является местом, где риск заражения очень высок, поэтому самоуправление призывает пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

Как сообщалось, временная администрация Рижской думы 27 марта внесла поправки в обязательные правила самоуправления, которыми на время чрезвычайной ситуации отменялась большая часть скидок на проезд в городском общественном транспорте, таким образом ограничивая поток пассажиров и дальнейшее распространение Covid-19.