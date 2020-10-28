Учеников 5-6-х классов в Риге могут перевести на удаленку
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Рижские школы могут перевести учеников пятых и шестых классов на удаленное обучение, заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По его словам, на такой шаг могут пойти сами школы. О своем решении руководство учебных заведений должно уведомить Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Обучение школьников 1-4-х классов продолжится в прежнем режиме, поскольку для учеников младших классов крайне важен личный контакт с педагогом.

Рижская дума не допустит закрытие школ, добавил Стакис.

Напомним, что накануне, 27 октября, правительство решило продлить дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов до 15 ноября. Это требование распространяется и на образование по интересам, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кабинет министров также постановил, что до 15 ноября не будут проводиться очные занятия по интересам в группах. Индивидуальные занятия могут проводиться.

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Мартиньш Стакис Кабинет министров Кришьянис Кариньш Обучение Рижская дума Школа школьник
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