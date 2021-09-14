Учения в Даугавгриве. Военные предупреждают: будет громко

В рамках учений Национальных вооруженных сил (НВС) сегодня на военной базе в Даугавгриве пройдут занятия по стрельбе, во время которых будет повышен уровень шума.

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Как сообщили в Рижской думе, занятия будут проходить также в среду, 15 сентября, и в четверг, 16 сентября, а уровень шума будет превышен с 17:00 до 2:00.

На учениях будет использоваться легкое стрелковое оружие и соблюдены все правила техники безопасности.

НВС призывает население отнестись к учениям с пониманием и приносит извинения за неудобства.