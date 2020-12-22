Ученые ищут следы нового штамма коронавируса в анализах в Латвии

Пока неизвестно, встречается ли в Латвии новый тип вируса, вызывающего заболевание Covid-19. На этой неделе ученые начнут изучать образцы анализов, а ответ может появиться на следующей неделе, сообщает Латвийское телевидение.

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Мутация вируса, из-за которой многие европейские страны, включая Латвию, прервали транспортное сообщение с Великобританией, примерно на 70% более заразна, чем ранее установленные возбудители Covid-19. Впервые новый штамм коронавируса был обнаружен в сентябре в Великобритании. По словам представителя Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Араи, пока нет оснований полагать, что этот вариант вируса более смертелен или менее чувствителен к вакцинам.

К тому же, вариантов нового штамма вируса два. "Один в Южной Африке, другой, со схожей мутацией, в Великобритании. И оба варианта распространяются быстрее уже имеющихся вирусов", — рассказала Арая.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис считает, что запрет на путешествия обоснован, поскольку сейчас надо понять, насколько широко распространилась новая мутация вируса.

В Латвийском центре биомедицинских исследований, который занимается изучением мутаций вирусов в Латвии, и где располагают данными по состоянию на конец октября, такой мутации в латвийских анализах не находили. На этой неделе в там изучат свежие образцы из лабораторий, полученные в различных регионах Латвии. Этот процесс займет не менее недели, признал директор Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Официально известно, что за прошлую неделю в Латвию из Великобритании прибыли шесть тысяч человек, заполнивших Covidpass-анкету. Около 4 тысяч находятся в самоизоляции. Сейчас полиция проверяет, соблюдают ли эти лица самоизоляцию.

В то же время эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболевания призывают оценить необходимость путешествий, а также напоминают, что для ограничения распространения вируса важно не принимать гостей и по возможности не контактировать с людьми вне своего домохозяйства.