Ученые не нашли активных веществ в популярном гомеопатическом препарате

Российские ученые не нашли активных веществ в гомеопатических средствах. Одно из них — популярное в Латвии средство Oscillococcinum, сообщает портал LSM.lv.

Ученые при помощи спектрометра изучили состав нескольких гомеопатических средств и им не удалось найти в них активные вещества, сообщил вице-президент Российской академии наук, профессор Алексей Хохлов. Он отметил, что содержание соответствует описанию, однако ему не понятно, как медикамент, молекулы которого не могут обнаружить современные технологии, может оказать какое-либо действие на здоровье человека.

Одно из проверенных средств — препарат Oscillococcinum. Его рекламируют как средство от гриппа. По словам представителя Государственного агентства лекарств Кристине Томы, это самое продаваемое гомеопатическое лекарство в Латвии. Его цена составляет от 7,94 евро до 30,70 евро. Активное вещество, которое не удалось обнаружить ученым — экстракт сердца и печени мускатной утки.

Boiron — предприятие, производящее этот препарат, — сообщило, что "это совершенно нормально с точки зрения химии, что с ныне доступными методами нельзя констатировать молекулы активного вещества Oscillococcinum". Препарат, как и многие другие гомеопатические средства, сильно разведен.

Руководитель химической лаборатории института Bior Вадим Барткевич сказал, что того, чтобы был какой-то эффект, нужно действие со стороны молекулы. В Государственном агентстве лекарств сказали, что производители гомеопатических лекарств, как и обычных лекарств, должны при регистрации показать доказательства эффективности и безопасности лекарства.

Boiron считает, что эффективность лекарства доказана в двух исследованиях. В одном указано, что за 10 лет в группе людей, употреблявших Oscillococcinum, число респираторных инфекций снизилось на 88%, а в группе, не употреблявшей препарата — на 74%. В другом исследовании из 334 пациентов с гриппом и тому подобными заболеваниями, те, кто употреблял препарат восстанавливались после болезни быстрее.

Тем не менее в Инспекцию здравоохранения поступила жалоба на то, что этот препарат рекламируют как лекарство от гриппа, хотя оно не лечит грипп. В инспекции подтвердили, что это является нечестной коммерческой практикой и "согласно описанию лекарства и терапевтическим индикациям это лекарство предусмотрено только для лечения симптомов гриппа". После того как производитель исправил рекламу, административное дело было закрыто.

Руководитель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде (Развитие/За!) указал, что в научном мире уже даже особо не дискутируют о том, что гомеопатия ничего не лечит. Он считает, что врачи, занимающиеся гомеопатией, вводят людей в заблуждение. Тогда как на платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за ограничение гомеопатии.