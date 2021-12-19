Ученый: станции по очистке воды не справляются с остатками медикаментов

Имеющиеся в Латвии водоочистные сооружения строились не так, чтобы очищать воду от фармакологических веществ, поэтому растворенные в воде остатки лекарственных препаратов попадают в окружающую среду, рассказала в эфире радио Naba гидробиолог Иева Путна-Нимане. Она подчеркнула, что людям нужно принимать медикаменты очень обдуманно, пишет портал Rus.lsm.lv.

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Исследование в странах у Балтийского моря проводили с 2015 по 2021 год научные сотрудники 15 учреждений.

Полученные в Латвии данные показали, что в сточных водах чаще всего оказываются кардиоваскулярные препараты, обезболивающие и психотропные медикаменты — конечно, в остаточных количествах.

Иева Путна-Нимане рассказала, что образцы воды отбирались из рек, озер, донных отложений и почвы. Изучалось также влияние скотных ферм, заводов по выращиванию рыбы. И конечно, ученые брали образцы сточных вод — как неочищенных, так и очищенных.

В ходе исследования изучались не конкретные медикаменты, а фармакологически активные вещества. В наземных водоемах их выявлено 55, в сточных же водах — 80.

Для Латвии характерно присутствие в сточных водах трех видов лекарственных веществ: кардиоваскулярных, обезболивающих и психотропных. А вот опасаться медикаментов для лечения раковых заболеваний беспочвенно, говорит гидробиолог: они считаются опасными отходами, и у онкопациентов — свои отдельные санузлы в больницах.

Считать ли обнаруженные в окружающей среде фармакологические вещества опасными отходами — дело ответственных учреждений, пояснила Путна-Нимане. Ученые могут лишь давать рекомендации.