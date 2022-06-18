Учитель физики: бессмысленно заставлять творческих детей сдавать экзамены по точным наукам

В последнее время активно обсуждается необходимость обязательного экзамена по физике в средней школе — чтобы способствовать интересу молодых людей к естественным наукам. Но в STEM (Наука, технология, инженерия, математика — термин, объединяющий эти предметы в единую систему) важно любопытство, а не обязательный экзамен, считает учитель физики Европейской школы дистанционного образования Андрей Минаев.
"Нужно признать, что интерес школьников к STEM действительно невелик — потому что существует представление о том, что это сложные предметы, которые требуют больше времени, чем другие. Но все зависит от подхода — если мы продолжим считать, что физика — трудная, не поможет и экзамен", — говорит учитель. По его словам, для начала нужно способствовать искреннему интересу и любопытству школьников, избавиться от существующих стереотипов — результаты последуют.
По словам Минаева, физика нужна не только тем, что собирается связать дальнейшую жизнь с наукой. Она полезна для общего развития всех детей — физика помогает мыслить, структурировать идеи. Важно не только учить физике — но и дать понять, зачем она нужна.
Заявление что "Нужно ввести экзамен по физике, так как стране не хватает специалистов" учитель считает довольно бесполезным. Существенная часть школьников уже определились с будущей карьерой, не связанной со STEM.
"Но мы же понимаем, что иностранные языки нужно учить не только для того, чтобы стать переводчиком или учителем языка. То же самое с физикой — она дает еще один способ смотреть на мир, помогает замечать закономерности, принимать продуманные решения", — говорит учитель.
"Функция педагога — не подготовить к экзаменам, а направлять учеников в процессе поиска ответов", — напоминает учитель физики. Так что без желания школьников задавать вопросы даже самые продвинутые лаборатории, скорее всего, не принесут толка, считает он.
Особенно бессмысленно принуждать к экзаменам по физике творческих детей, считает Минаев — STEM-экзамены будут полезны тем, что хочет связать свое будущее с этой сферой. В связи с этим было бы правильнее говорить о школьной проверке, а не о централизованном экзамене на государственном уровне.
Уже сообщалось, что Министерство образования и науки (МОН) пообещало, что в 2025 году при окончании средней школы один экзамен по естественным наукам нужно будет сдать хотя бы на оптимальном уровне. "Здесь будет важно содержание экзамена, так как каждая из STEM областей очень широка сама по себе, и в каждом предмете есть свои нюансы", — напоминает учитель физики.
Обязательный экзамен по физике собираются ввести в связи с тем, что работодатели встревожены нехваткой людей со знаниями по естественным наукам. Число выпускников средних школ, выбравших физику или другие точные предметы в качестве дополнительного экзамена, продолжает снижаться — в 2020 году экзамен по физике выбрали 896 выпускников средних школ, в прошлом году — 796, а в 2022 году — всего 648 человек, свидетельствуют данные Государственного центра содержания образования.
Организации работодателей настаивают на введении обязательного экзамена по одному из естественнонаучных предметов, полагая, что в таком случае они будут преподаваться лучше, и у школьников будет больше мотивации к изучению сложных предметов. До сих пор с этим не соглашалась министр образования Анита Муйжниеце, которая в итоге все же пошла на компромисс.