Учитель физики: бессмысленно заставлять творческих детей сдавать экзамены по точным наукам

В последнее время активно обсуждается необходимость обязательного экзамена по физике в средней школе — чтобы способствовать интересу молодых людей к естественным наукам. Но в STEM (Наука, технология, инженерия, математика — термин, объединяющий эти предметы в единую систему) важно любопытство, а не обязательный экзамен, считает учитель физики Европейской школы дистанционного образования Андрей Минаев.

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"Нужно признать, что интерес школьников к STEM действительно невелик — потому что существует представление о том, что это сложные предметы, которые требуют больше времени, чем другие. Но все зависит от подхода — если мы продолжим считать, что физика — трудная, не поможет и экзамен", — говорит учитель. По его словам, для начала нужно способствовать искреннему интересу и любопытству школьников, избавиться от существующих стереотипов — результаты последуют.

По словам Минаева, физика нужна не только тем, что собирается связать дальнейшую жизнь с наукой. Она полезна для общего развития всех детей — физика помогает мыслить, структурировать идеи. Важно не только учить физике — но и дать понять, зачем она нужна.

Заявление что "Нужно ввести экзамен по физике, так как стране не хватает специалистов" учитель считает довольно бесполезным. Существенная часть школьников уже определились с будущей карьерой, не связанной со STEM.

"Но мы же понимаем, что иностранные языки нужно учить не только для того, чтобы стать переводчиком или учителем языка. То же самое с физикой — она дает еще один способ смотреть на мир, помогает замечать закономерности, принимать продуманные решения", — говорит учитель.