Учитель рижской школы умер от коронавируса, учебное заведение продолжит работу в штатном режиме

В четверг в Латвии было выявлено 284 новых случая Covid-19, пятеро пациетов скончались. Одной из последних жертв коронавируса стал 44-летний учитель, работавший в Рижской 40-й средней школе, сообщает ReTV. Несмотря на трагическое событие, школа продолжит работу в штатном режиме.

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Директор школы Елена Ведищева рассказала, что смерть 44-летнего учителя стала для всей школы большим потрясением. Еще пару недель назад учитель давал уроки, занимался своим призванием.

Симптомы респираторного заболевания у учителя появились во время осенних школьных каникул. Больной лечился дома. В настоящее время в школе не нужно соблюдать особых мер предосторожности, поскольку заражение Covid-19, вероятно, произошло за пределами учебного заведения.

Нам не предписывали соблюдать особые меры предосторожности, потому что учитель заболел во время школьных каникул и за два дня до заражения не контактировал ни с детьми, ни с учителями", — сообщила передаче директор школы.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), почти половина из 284 случаев Covid-19, выявленных в четверг, была зарегистрирована в Риге. В столице заболели 129 человека. В настоящее время Рига занимает первое место среди всех населенных пунктов Латвии по числу зараженных коронавирусной инфекцией. На втором месте Даугавпилс, на третьем — Лиепая.