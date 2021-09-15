Учительница выиграла 100 000 евро в Simtgades loterija

Latvijas loto сообщило, что Simtgades loterija ("Лотерея столетия") 100 тысяч евро выиграла 34-летняя учительница из Блидене.

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Счастливица рассказала, как приобрела счастливый билет в обычную субботу, 4 сентября. По ее словам, в тот день они вместе с мужем ремонтировали новую квартиру. В какой-то момент муж взялся за работу, с которой жена ему помочь не могла. Женщина решила использовать перерыв, чтобы сыграть в лотерею.

"Первый билет был пуст, и это немного разочаровало. Но потом подумала — скоро будет зарплата, куплю-ка еще билет! Я купила второй билет, стерла и потеряла дар речи. Рядом со мной сидела дочка, я хотела ей что-то сказать, но какое-то время не могла это сделать", — рассказала учительница. Она была так взволнована, что не посчитала нули как следует — она ​​была уверена, что выигрыш составляет 10 000 евро, и уже эта сумма казалась ей огромной.

Женщина говорит, что до сих пор не может до конца поверить в выигрыш. Для ее семьи это очень большие деньги. "Мы всегда все делали сами. Сколько заработали, столько и сделали. Теперь мы сможем выплатить все кредиты и отремонтировать квартиру так, как нам хочется. Наверное, купим и машину. И мы обязательно сделаем какое-то хорошее дело, потому что я считаю, что если что-то хорошее произошло, то это нужно передать дальше", — сказала учительница.