Учителя: Первый семестр языковой реформы был трудным

Закончилось первое полугодие 2019/20 учебного года. Первое, когда билингвальные школы начали осуществлять постепенный переход на госязык обучения, предусмотренный реформой. Для педагогов и учеников школ нацменьшинств это был сложный период, сообщает LTV.

Рижская 46-я средняя школа — одна из десяти билингвальных школ, которые журналисты опросили о ходе реформы. И единственная, чье руководство согласилось на интервью. Администрация добавила, что неудобства и даже стресс, созданные реформой, еще никуда не делись. Другие школы сослались на то, что семестр еще не кончился, нет времени или просто отказались говорить о реформе.

Постепенный перевод преподавания во всех школах Латвии на латышский язык начался с сентября этого года. Хотя реформа готовилась несколько лет, она нелегко дается всем.

"Трудно. Я слышала, что трудно. История идет трудно. Результаты плохие. История такой серьезный предмет. Читать надо много", — говорит учитель латышского в 46-й средней школе Валия Ясулянеца.

Преподаватель английского Наталия Яльчик сказала, что детям также неважно дается литература, потому что сам латышский язык труден.

Как уже сообщалось, с этого учебного года дети с 7 по 9 класс должны обучатся на 80% на латышском языке, а с 2021 года на латышский язык будет переведено все среднее образование. Реформа образования проводится в условиях острой нехватки учителей.