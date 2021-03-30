Учителям обещают зарплату в 1200 евро, но могут ввести 40-часовую рабочую неделю
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Качественное образование стоит денег, поэтому зарплаты учителей должны повышаться, считают педагоги и руководители школ. Политики и чиновники заявляют: в среднем учителя уже зарабатывают больше, чем установленная в стране минимальная зарплата педагога за 30-часовую ставку в неделю. Однако это не означает, что у учителей нет надежд на повышение зарплат, пишет газета Latvijas avīze.

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В Министерстве образования и науки в ближайшее время завершится разработка новой модели оплаты труда педагогов. Если она будет утверждена, минимальная зарплата учителей за ставку, которая в настоящее время составляет 790 евро, увеличится до 1200 евро, а еще 20% будет выплачиваться за другие обязанности.

В то же время, подчеркивает издание, не исключено, что будет увеличена и нагрузка — до 40 часов в неделю, как в других профессиях.

Рабочая группа пока что не достигла договоренности по вопросу о том, как именно должна разделяться работа педагогов. Профсоюз работников образования и науки (LIZDA) настаивает на разделении 60/40, когда 60% времени учитель преподает в классе, а 40% времени тратит на проверку домашних работ и другие смежные занятия. Однако Минобразования склоняется к модели 80/20.

Новую модель оплаты труда учителей необходимо ввести с 1 сентября 2022 года, поэтому точные расчеты будут произведены в ближайшее время. К этой задаче будет привлечен ряд экспертов, в том числе из Банка Латвии, чтобы получить уверенность в отсутствии ошибок.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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