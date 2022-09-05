Учиться, учить или прогуливать? 11 важных вопросов о забастовке учителей 19 сентября

19 сентября Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) намерен начать забастовку. Требования — сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов и следовать обещанному графику повышения зарплат педагогам. Первое заседание комиссии по урегулированию забастовки завершилась без соглашения. Как все будет, если Министерство образования не договорится с представителями LIZDA?

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Как доложила министр образования Анита Муйжниеце, переговоры ведутся по двум вопросам. Один связан с требованиями, стоимостью в полмиллиарда евро, которые объективно невыполнимы. Другой — кризис, связанный с Covid-19 и стратегически неверно принятым решением по внедрению нового учебного содержания.

Работа комиссии по урегулированию забастовки продолжится сегодня в 16.00. У министра есть надежда договориться, но она призвала родителей быть готовыми к тому, что это не удастся.

Представитель LIZDA Илзе Залите ответила на вопросы, как все будет, если не договорятся.

Когда учителя бастовали и что достигли раньше?

За историю после восстановления независимости было два прецедента забастовок в сфере образования: однодневная предупредительная забастовка учителей в 2015 году, а в 1999-м году была многодневная забастовка, в результате которой свой пост покинула министр Силва Голде. Определенных уступок достичь удалось, но как отметила лидер LIZDA Илзе Ванага, опыт прошлого ее убедил, что эффективная только бессрочная забастовка.

Какая вероятность, что забастовка 19 сентября состоится?

Забастовка не состоится, если переговоры приведут к компромиссам между министерством и переговорным комитетом профсоюза. Со стороны министерства мы ждем обещания о выполнении наших просьб. Теоретически это может произойти, например, сегодня в пять вечера. Если сегодня компромисса не достигнут — будет следующие переговоры. И так до 19 сентября.

Как это будет на практике: шествия или учителя останутся дома?

Бастующие учителя в школы не пойдут — останутся по своим местам жительства. Никаких рабочих обязанностей им выполнять в эти дни не надо.

Сколько педагогов планируют принять участие на сегодня?

Этот вопрос на сегодня остается без ответа. До 7 сентября происходит внутреннее голосование в первичных организациях — все в процессе. Первые приблизительные цифры мы получим только к 10 сентября.

Придет ли на работу руководство школ?

Есть школы, где бастовать намерены и директора.

Участие — по желанию или обязательно для всех членов профсоюза?

Только по собственному желанию.

Будут ли дни забастовки оплачены или считаться прогулами?

Членам LIZDA никаких санкций за участие быть не может, а дни простоя им оплачиваются из профсоюзных взносов - не в полном размере, а конкретной суммой, за которую проголосуют. Если педагог, нечлен профсоюза, захочет принять участие, то ему надо написать заявку руководителю учебного заведения, тогда в отношении него невозможно чинить никакие репрессии. Если же какие-то репрессии или недопонимание возникнут, то его интересы будет представлять не LIZDA, а Государственная трудовая инспекция.

Для нечленов профсоюза закон предусматривает возможность обратиться в отраслевое министерство (образования) с просьбой сохранить зарплату для бастующих — сомневаюсь, что министерство это сделает, но такая просьба будет.

Будут ли в этот день работать школы?

Да. Но если бастуют все сотрудники, директор решит об открытии учебного заведения, в зависимости от ситуации.

Надо ли во время забастовки идти в школу ученикам?

Да.

Будет ли присмотр за учениками младших классов и детсадов?

Если будет кому присматривать. Если бастуют отдельные педагоги — присмотр будет. Если, например, десять из десяти — работать не будет никто. Каждое заведение это решает на уровне директора. У нас есть школы и детсады, где бастовать будет весь коллектив.

Как долго продлится забастовка?

Забастовка бессрочная. Она будет длиться, пока стороны не достигнут компромисса.