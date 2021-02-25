Удаленка: две трети учителей признаются в выгорании, половина хочет сменить работу

70% учителей признают, что они очень заняты и могут выполнять свои обязанности с большим трудом. Две трети заявили о профессиональном выгорании, а около половина думает об уходе из профессии, пишет Diena.

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Только 23% считают, что их рабочая нагрузка при удаленном обучении сбалансирована, и почти все опрошенные отраслевым профсоюзом заявили, что введение компетентностного подхода в образовании требует дополнительного времени. Все это приводит к профессиональному выгоранию, о котором заявили две трети учителей, а около половины думают об уходе из профессии в ближайшие годы.

На заседании парламентской комиссии по образованию Инесе Пуците, учительница начальной школы из Екабпилсского края, рассказала, сколько ей требуется времени на удаленное обучение. Еженедельная нагрузка у нее составляет не 40, а 65 часов, потому что, помимо контактных часов, есть еще ряд других обязанностей, включая консультирование детей и родителей. Работать приходится и в выходные. Если разделить зарплату на количество отработанных часов, то работа учителя будет самой низкооплачиваемой, считает Пуците.

Самоуправление не заплатило ей 30 евро за использование личных технических устройств, и нет доплаты в размере 300 евро для дошкольных учителей. "В этом году я работаю в первом классе. Мой рабочий день начинается в 8.45, когда я включаю компьютер в школе. Я не могу работать из дома, потому что у меня очень плохое соединение с интернетом. Через 15 минут начинаются уроки. Они проходят до 12 часов дня, потом у меня дополнительные уроки музыки или английского языка. Затем консультации для тех, кому нужна помощь", — рассказала она.

В ее классе только два человека умеет читать, трое знают буквы, остальные не знают ничего. Есть несколько человек с трудностями в обучении. Пришлось разделить класс на три группы, чтобы научить читать всех. Новая учебная программа добавляет головной боли — часто нет учебников и других учебных ресурсов.

По ее словам, себе удается уделить только два-три часа в день. При этом, отмечает она, ей еще повезло — ее дети уже выросли, а вот коллегам с детьми не позавидуешь. Многие думают об уходе из профессии.

Ее коллега Лига Саусиня, учитель биологии у 7-12 классов Сигулдской государственной гимназии, тоже жалуется на ненормированный рабочий день. Хотя в неделю у нее только 15 академических часов, очень много времени уходит на подготовку к уроку — нужно сделать так, чтобы удаленный урок тоже был интересным, а не просто высылать задания. К сожалению, это не всегда помогает — подростки отлично "развили навык общаться параллельно с рабочим процессом". Когда учитель показывает что-то на экране, он не видит, что происходит "с другой стороны", и слушает ли его кто-то.