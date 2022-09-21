Удаленка и закрытые корпуса. Вузы просят государство помочь с оплатой коммунальных услуг

Переводить студентов на удалёнку и закрывать целые корпуса. Так латвийские вузы готовятся к предстоящему отопительному сезону. Здесь признаются – без вливаний из госбюджета до весны могут и не дотянуть, сообщает rus.lsm.lv.

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В прошлом году — два с половиной миллиона, а в этом году больше четырех миллионов евро. К таким расходам за свет и тепло готовится Рижский технический университет. "Рижский технический университет очень энергоинтенсивен. Мы как такая фабрика, где есть роботы, автоматические системы, серверные помещения, что потребляет очень много электроэнергии именно для научных целей. И у нас должна быть возможность все это содержать", — говорит административный директор РТУ Юрис Ильинс.

"Одна из идей, как экономить, это в зимние месяцы — с середины декабря до конца февраля — полностью всех студентов перевести на дистанционное обучение", — признал Ильинс.

На удаленный режим планируют перевести и часть студентов Латвийского университета, некоторые корпусы планируют временно закрыть. "В сотрудничестве с факультетами сейчас смотрим, что было бы лучшим решением, чтобы не уменьшить качество обучение и не приостановить науку", — рассказала представитель Латвийского университета Илзе Кука.

В Латвийском сельскохозяйственном университете счет за электричество по сравнению с прошлым годом вырос в пять раз — с 30 тысяч евро до 150 тысяч. И это в университете уже экономят — выключили свет почти во всех коридорах. "Сейчас нам нужны дополнительные четыре миллиона. Их неоткуда взять. Мы сделали все, что можем", — заявила ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере.

В Рижском университете имени Страдыня у государства просят дополнительные 600 тысяч евро. Счета за свет и электричество здесь выросли в два раза.

По подсчетам Министерства образования, чтобы пережить энергетический кризис, всем латвийским университетам нужен 21 миллион евро.