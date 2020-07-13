Удар коронавируса: за первое полугодие VID собрал на 1,5% меньше налогов, чем годом ранее

В первом полугодии этого года администрируемые Службой госдоходов (VID) налоговые поступления в совокупный бюджет составили 4,71 млрд евро, что на 69,37 млн евро или 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, план налоговых поступлений выполнен на 92,8%.

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После введения в марте 2020 года чрезвычайного положения с целью ограничения распространения Covid-19 налогоплательщикам пришлось существенно ограничить, а компаниям некоторых отраслей даже приостановить свою хозяйственную деятельность, и администрируемые VID налоговые поступления в совокупный бюджет уменьшились, составив на 365,91 млн евро меньше, чем планировалось.

Больше всего сократились сборы налога на добавленную стоимость (НДС). В первом полугодии 2020 года доход от НДС составил 1,13 млрд евро, что на 0,11 млрд евро меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Наибольшее снижение сборов НДС приходится на налогоплательщиков, основная деятельность которых связана с торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов.

Сократились также поступления налогов на рабочую силу. После длительного периода роста доходы бюджета от налогов на рабочую силу уже не достигают планки соответствующего периода предыдущего года. Наибольшее сокращение доходов от налогов на рабочую силу в первой половине 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года связано с налогоплательщиками, занимающимися транспортировкой и хранением, а также размещением туристов и предоставлением услуг общественного питания.

Взносы обязательного государственного социального страхования в первом полугодии 2020 года составили 1,66 млрд евро, что на 0,03 млрд евро или 1,5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. План по взносам государственного социального страхования выполнен на 94,7%.

Сборы подоходного налога с населения в первом полугодии 2020 года составили 823,9 млн евро, что на 26,68 млн евро или 3,1% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Несмотря на то, что план сборов подоходного налога с жителей за первое полугодие 2020 года выполнен на 102,7%, в основном это обусловлено высокими поступлениями за первые два месяца года, которые превысили запланированную сумму на 60 млн евро.

Сборы акцизного налога в первом полугодии 2020 года составили 489,23 млн евро, что на 31,49 млн евро или 6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Больше всего снизились поступления акцизного налога на алкогольные напитки. План по акцизному налогу выполнен на 85,3%.

Однако сборы снизились не по всем видам налогов. Наибольшее увеличение налоговых поступлений в первой половине 2020 года по сравнению с соответствующим периодом в 2019 году связано с подоходным налогом с предприятий. Это по большей части объясняется сокращением поступлений в 2019 году из-за изменений в порядке уплаты налога.

Поступления подоходного налога с предприятий в первом полугодии 2020 года составили 110,33 млн евро, что на 100,96 млн евро больше, чем за соответствующий период 2019 года. План по подоходному налогу с предприятий выполнен на 72,1%.