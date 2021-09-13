"Удержать экономику на пути развития". Кариньш анонсирует расширение спектра услуг, для которых понадобится ковид-сертификат
Foto: Valsts kanceleja

Все больше услуг будет доступно только с действующим ковид-сертификатом, такой сценарий развития событий предложил в понедельник, 13 сентября, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

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Он сообщил, что на этой неделе ожидаются дискуссии правительства о том, как действовать в этих эпидемиологических условия и какие меры следует принять.

В качестве одного из примеров для подражания Кариньш упомянул Данию, которая отменила все связанные с Covid-19 ограничения. Политик указал, что почти все жители Дании вакцинированы против коронавируса, поэтому на данный момент они пользуются полной свободой.

"У нас похожее мышление — у привитых людей есть свобода и нужно гарантировать ее и в будущем. В нашей стране мы пойдем на следующий шаг: будет все больше услуг, для получения которых нужно будет предоставить ковид-сертификат", — сказал премьер.

Кроме того Кариньш призывает жителей Латвии, которые до сих пор не привились, вакцинироваться от Covid-19, чтобы снизить число болеющих и умирающих от этой болезни, а также — для того, чтобы "удержать экономику на пути развития" и сохранить очную учебу в школах.

После собрания по сотрудничеству коалиционных партий премьер заявил, что в интересах всех сохранить тенденции экономического роста, повышения зарплат, а также очную учебу в школах, ведь она обеспечивает более качественное образование.

Между тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) сообщил, что министерства все еще разрабатывают предложения по дальнейшим мерам эпидемиологической безопасности, которые правительство может рассмотреть в ближайшем будущем.

Как подчеркнул Павлютс, по мнению Минздрава, услуги должны предоставляться безопасно — с ковид-сертификатами. Министр добавил, что сейчас разрабатывается положение о том, как реализовать эту идею.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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