УДГМ информирует о возможности получения документов в порядке очереди

Для сокращения очередей несколько территориальных подразделений Управления делами гражданства и миграции (УДГМ) возобновили возможность оформления документов в порядке живой очереди.

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Чтобы сократить очереди за документами,УДГМ в нескольких территориальных подразделениях наряду с предварительной записью возобновил практику оформления документов в порядке очереди, без предварительной записи.

Рижское первое отделение УДГМ 5 марта и 12 марта (с 9:00 до 16:00) в порядке живой очереди можно оформить паспорт или ID-карту.

Как сообщалось, с 23 февраля возобновлено оформление и получение документов в порядке очереди в территориальных отделениях УДГМ в Алуксне, Балви, Гулбене, Краславе, Кулдиге, Лудзе, Мадоне, Прейли, Валке, Вентспилсе. В этих отделениях можно оформить документы ежедневно по рабочим дням в порядке очереди. Клиенты должны учитывать, что те, кто записался на прием заранее, обслуживаются в приоритетном порядке, а потом - все остальные.

По пятницам в марте и апреле — 4, 11, 18 и 25 марта, а также 8, 22 и 29 апреля — в Резекненcком отделении УДГМ можно будет оформить и получить документы ТОЛЬКО в порядке очереди.

В три пятницы апреля — 8,22 и 29 апреля — будет возможность оформить и получить документы (паспорт или ID-карту) ТОЛЬКО в порядке очереди в Рижском 1-м отделении и Огрском отделении УДГМ.

УГДМ напоминает, что клиенты, получая очные услуги, вне зависимости по записи или в порядке очереди, должны быть в маске и соблюдать дистанцию.

Сокращено время обслуживания одного клиента

УДГМ сокращает время обслуживания одного клиента с 15 минут до 10 минут. Это позволит обслужить больше людей.

Ежемесячно около 4000 клиентов УДГМ не являются за услугой, не отменяя записи. Это приводит к тому, что другим клиентам приходится дольше ждать приема.

Поэтому УДГМ начало двойную запись клиентов на одно время записи. Управление просит клиентов отнестись с пониманием к небольшим отклонениям от времени записи.

Клиенты должны учитывать, что в случаях, когда документ, удостоверяющий личность, утерян или документы необходимо оформлять после смены фамилии, процедура занимает больше времени — около 30 минут.

Изменения в системе записи

В-третьих, внесены улучшения, облегчающие клиентам подачу заявки на услугу в системе записи. Отныне система будет автоматически выбирать, в каком отделении быстрее всего можно будет получить услугу, что позволит клиента быстр и легко проверить, в каком отделении возможна самая ранняя запись.

УДГМ призывает жителей Латвии проверить срок годности документов, удостоверяющих личность — паспорта и eID-карты. И своевременно озаботиться оформлением документов.