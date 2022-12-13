УДГМ попросило "Дождь" объяснить, чем после отзыва лицензии займутся сотрудники канала c рабочими визами

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) обратилось к телеканалу "Дождь" с просьбой разъяснить, чем после решения NEPLP об аннулировании лицензии на вещание будут заниматься сотрудники, которые ранее получили в Латвии рабочие визы. Об этом глава ведомства Майра Розе заявила в эфире Rus.LSM.

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"Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", — сообщила Розе.

При этом, по мнению главы УДГМ, отзыв лицензии не означает автоматическое аннулирование виз. "Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в YouTube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, сохраняется ли изначальная цель получения визы", — пояснила Розе, уточнив, что ответ от "Дождя" в ведомстве ждут до 20 декабря.

При вынесении решения по каждому сотруднику УДГМ будет использовать информацию, предоставленную Службой госбезопасности. Если СГБ посчитает кого-либо из сотрудников "Дождя" угрозой национальной безопасности Латвии, его виза будет аннулирована немедленно.

В прочих случаях даже признание визы недействительной не означает автоматически депортацию за пределы страны. "Если у человека нет связи [с Латвией — прим. Delfi] по работе, то может идти речь и о визах по гуманным соображениям. У нас есть журналисты, которым были выданы такие визы […], чтобы они могли здесь находиться. Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему визу по гуманным соображениям, если таковые будут", — заявила Розе.

В начале марта "Дождь" был заблокирован в России из-за своей антивоенной позиции, а летом получил общеевропейскую лицензию на вещание. Эфир телеканала из Латвии прекратился в ночь на 8 декабря — NEPLP отозвал лицензию из-за фразы ведущего Алексея Коростелева о "помощи" российским мобилизованным и других нарушений. Коростелева уволили с "Дождя", ему также запретили въезд в Латвию, хотя латвийской визы у ведущего нет, он работает из Грузии.

Претензии латвийского регулятора "Дождь" назвал "несправедливыми и абсурдными", телеканал продолжает вещание на YouTube. В поддержку "Дождя" выступили Латвийская ассоциация журналистов, "Репортеры без границ" и другие журналистские объединения. К заявлению издания "Медузы" против отзыва у канала лицензии присоединились крупнейшие российские независимые медиа, а также журналисты и редакции из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии, Армении, Италии, Молдовы, Польши, США и других стран.