"Удивительно, как мы выживаем, но не теряем оптимизма". Ревалдс о системе здравоохранения
Foto: LETA

Несмотря на постоянную нехватку финансирования, показатели латвийского здравоохранения еще не самые плохие — даже на фоне более богатых стран. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал глава ассоциации сферы здравоохранения, руководитель Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.

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Как отмечает Ревалдс, сегодня политики активно пытаются найти недостающие миллионы на затраты сферы здравоохранения — но это всего лишь снизит давление до конца этого года. Некоторые больницы сообщают, что деньги закончатся уже осенью, и без глобальной реформы дополнительное финансирование в этом году проблемы не решит.

"Несмотря на скудное финансирование, показатели еще не самые плохие — даже в более богатых странах есть более длинные очереди. В медицинских услугах много элементов — растущие зарплаты персонала, аренда помещений, подорожание коммунальных услуг, медицинских материалов и лекарств, врачи стареют — 30% врачей уже на пенсии. Диагноз нашей системы здравоохранения — хроническое малокровие. Пациент находится в реанимации довольно долго, удивительно, как мы выживаем, но мы не теряем оптимизма", — сказал глава ассоциации.

Ревалдс добавил, что врачи зачастую предпочитают работать в частном секторе, поэтому попасть на прием проще за свои деньги. При этом цены на медицинские услуги растут.

"Очереди ожидания медицинских услуг были всегда, но в этом году растянулись — причиной этому повышенный спрос после пандемии. Вся система страдает из-за недостаточной доступности услуг, ждут даже пациенты, которые могут заплатить сами, не хватает врачей. [...] Еще одна проблема — то, что врачи не желают работать по договору с государством из-за низких тарифов. Плохая доступность приводит к тому, что почти половину стоимости платят сами пациенты", — отметил глава VC4.

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