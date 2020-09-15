Удовлетворено требование РСЛ обязать ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках

Административный окружной суд удовлетворил требование Русского союза Латвии (РСЛ) обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пересчитать голоса на трех избирательных участках выборов в Рижскую думу, сообщили в суде.

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Суд поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Как сообщалось, в понедельник Административный окружной суд частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил ЦИК пересчитать голоса на трех участках, где были обнаружены нарушения.

В то же время жалоба "Нового Согласия" была отклонена в части о проведении новых внеочередных выборов на всех участках или трех конкретных участках.

Также сегодня были отклонены иск партии "Альтернатива" о проведении повторных внеочередных выборов в Рижскую думу и иск двух кандидатов в депутаты Рижской думы от партии "Согласие" о проведении повторного голосования на 97-м и 144-м избирательных участках.

Ранее ЦИК отклонила жалобы четырех кандидатских списков — "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Русского союза Латвии и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде.

В заявлениях партий указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.