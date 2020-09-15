Удовлетворено требование РСЛ обязать ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках
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Административный окружной суд удовлетворил требование Русского союза Латвии (РСЛ) обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пересчитать голоса на трех избирательных участках выборов в Рижскую думу, сообщили в суде.

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Суд поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Как сообщалось, в понедельник Административный окружной суд частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил ЦИК пересчитать голоса на трех участках, где были обнаружены нарушения.

В то же время жалоба "Нового Согласия" была отклонена в части о проведении новых внеочередных выборов на всех участках или трех конкретных участках.

Также сегодня были отклонены иск партии "Альтернатива" о проведении повторных внеочередных выборов в Рижскую думу и иск двух кандидатов в депутаты Рижской думы от партии "Согласие" о проведении повторного голосования на 97-м и 144-м избирательных участках.

Ранее ЦИК отклонила жалобы четырех кандидатских списков — "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Русского союза Латвии и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде.

В заявлениях партий указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

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LETA

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LETA

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Новое Согласие Выборы в Рижскую думу 2020 ЦИК
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