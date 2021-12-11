Удрис в палатке, Эльвира в деревне, новая жизнь Артура. Герои Stiprini stipros 2018: что с ними сейчас?

Удрис, Артур, Эльвира, Юрис и Анастасия — все они были героями первой акции благотворительной акции Stiprini Stipros в 2018 году. Как сложилась из жизнь после проекта? Какие мечты удалось реализовать? Какие проблемы удалось решить с вашей помощью?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Люди, которые заботятся о нуждающихся в постоянной поддержке близких, до сих пор не получают достаточной поддержки. Вы можете поддержать семьи, о которых мы рассказываем в рамках проекта Stiprini Stipros, и сделать их жизнь чуть лучше.

Прочитать о том, как жили герои проекта в 2018 году, можно здесь. Но пожертвования в архивном проекте не принимаются.

В этом году мы надеемся собрать как минимум 65 тысяч евро, чтобы обеспечить героям наших статей уход на дому и продолжать поддерживать тех людей, о которых мы писали раньше. Если нам удастся собрать больше, чем запланировано, дополнительные средства пойдут на поддержку других семей, которые подали заявку на поддержку проекта Stiprini stipros на Ziedot.lv.

Удрис. Трое это сила

Почти шесть лет назад мужа Илоны — музыканта Роланда Балодиса-Удриса (его называют просто "Удрисом") — на улице Артилерияс сбила автомашина. Поначалу бывали недели, когда Илона вообще не могла выйти из квартиры: ей нужно было заботиться и об Удрисе и о сыне Барте, который недавно появился на свет. Ей пришлось столкнуться и со сложной латвийской системой соцухода и социальной защиты со всеми ее "дырами".

Когда мы встречались три года назад, Илона, Удрис и Бартс перебрались в Вентспилс к маме Илоны. В Риге Удриса было очень трудно поднимать в инвалидном кресле на четвертый этаж. Мама к тому же могла помочь с Бартом. Мечта вернуться в Ригу все же оставалась: там остались все друзья, и возможностей для реабилитации там больше.

В прошлом году семья переехала из небольшого частного дома в Вентспилсе в социальный дом в Болдерае. "Скоро будет шесть лет после аварии. Наверное, мы реально поняли, кто мы такие. Каков наш статус, что мы никогда больше не будем прежними. И в этом окружении, в Болдерайском социальном доме, где все вокруг такие же, мы на своем настоящем месте. Там, где часть общества спрятана подальше от глаз окружающих", — говорит Илона Балоде-Удре. В социальном доме живут как люди с особыми потребностями, так и те, у кого серьезные проблемы с зависимостями.

Это особенный дом. Тут регулярно звенит пожарная сигнализация — бывает, что и несколько раз в день — но эвакуироваться, как оказалось, нельзя. Это выяснилось в октябре, когда в одной из квартир начался пожар. Обитатели дома не смогли выбраться из здания, поскольку лифт не работал. Позже пожарные объясняли LTV, что этот дом построен по новому проекту: каждая квартира в нем как отдельная кабина. Если возникнет пожар, то огонь не сможет перекинуться на другие квартиры, а железные двери выдерживают полчаса на открытом пламени.

Foto: No personīgā arhīva

В жизни в Болдерае Илона видит и много плюсов. В здании есть лифт, на их "34 квадратах" тепло, и неподалеку Болдерайский центр здоровья, где Удрис может посещать эрготерапевта. Три года назад в рамках проекта Stiprini stipros на помощь Удрису было собрано около 16 тысяч евро, и семья очень благодарна всем, кто помог. Деньги были нужны на реабилитацию (три занятия с физиотерапевтом в неделю), а также на частичную оплату помощника. Илона говорит, что государственного и муниципального финансирования для этого недостаточно.

"Как только мы в прошлом году вернулись в Ригу, сразу подали заявку в реабилитационный центр Poga фонда Ziedot.lv. Прошли тщательную проверку здоровья. Выяснилось, что травмы сделали свое дело. Тело не стоит на месте — поскольку левая сторона парализована, начала формироваться деформация позвоночника, сколиоз", — говорит Илона.

Поэтому Удрису нужна специальная система, чтобы он правильно сидел, а также специальное инвалидное кресло. Систему изготовили под индивидуальный размер и доставили в начале декабря. "Мы живем экономно, и на это ушло 3600 евро — большая сумма. Нужно думать, что дальше делать, поскольку скоро пожертвования закончатся", — говорит Илона. Это значит, что снова придется искать средства на ассистента и реабилитацию. Кресло будет частично оплачено государством и изготовлено в Вайварском центре технических средств помощи.

Foto: No personīgā arhīva

Фото сделано в Латгалии, где семья провела неделю в палатке — это одно из лучших воспоминаний лета.

Вспоминает ли она в этом бесконечном забеге о себе? Илона по-прежнему трижды в неделю ходит на тренировки по кикбоксингу, бегает, занимается музыкой и учит китайский через Skype. Она закончила книгу "Записки уличного музыканта" — издательство Zvaigzne ABC выпустит ее в будущем году. Выйдет музыкальный диск Plāni — совместная работа Илоны (слова) и Валерия Цирулиса (музыка).

Многое из этого списка не удалось бы воплотить без пожертвований: собранные средства позволяют оплачивать работу ассистента и немного разгрузить будни. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь вырваться из дома дня на три, чтобы "отключить мозг", говорит Илона. "Не знаю, нужно ли про это писать — это такая "экстра", о которой мне и думать не стоило бы. Как будто я как принцесса чего-то хочу", — улыбается она.

"Хочу сказать большое спасибо тем, кто жертвовал в предыдущие годы. Благодаря им Удрису удалось так продвинуться после аварии. У Барта есть отец. У нас очень хороший ассистент Владимир из Болдераи. И в Риге фантастические физиотерапевты Дезия и Лаура из студии TORE, которые работают с Удрисом дома".

Что дает силы? "Наша тройка так: мы друг друга подталкиваем. Это единственное, что дает силы. Когда я смотрю на Барта, я вижу смысл", — говорит Илона. С отцом у Барта тесные отношения. Пока мы говорили по телефону, на заднем плане звучал голос мальчика. Он предлагал отцу половинку от своего "киндер-сюрприза".

Артур. Невероятные перемены

Три слова — "мама", "баба" и "беда". Никаких других слов Артур Красильников не говорил ни в детстве, ни потом, когда подрос. А потом и вовсе перестал разговаривать. Сейчас ему 24 года, у него аутизм в тяжелой форме. Это значит, что его нельзя оставлять одного. Когда у него случается кризис, он начинает бить себя и наносит себе увечья. Иногда это продолжается всю ночь. Мать Артура Диана уже 24 года не отходит от сына и почти все время проводит дома с ним и со своей матерью.

Проблемы со здоровьем Артура — не единственная беда этой семьи. Когда Delfi в рамках проекта Stiprini stipros писал о Красильниковых в первый раз, семья могла остаться на улице, потому что накопились долги и хозяйка квартиры собиралась их выгнать. Пять месяцев назад семья получила от Рижской думы социальное жилье в Вецмилгрависе. Раньше семья не могла на него претендовать, потому что они жили втроем, а не вдвоем. В 2020 году Диана пожаловалась в Бюро омбудсмена, и он обратился в соответствующие муниципальные структуры.

Недалеко от дома, где сейчас живут Красильниковы, находится железная дорога — прямо как возле их предыдущего жилья на Саркандаугаве. Артур от этих звуков, по словам Дианы, сходит с ума и пугается, особенно если едет тяжелый поезд. Несмотря на это, семья очень рада новому жилью. Прошлое Диана называет проверкой адом. По ее словам, последней каплей стал пожар: загорелась старая проводка. И хозяйка квартиры никакой ответственности на себя не взяла.