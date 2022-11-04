Уехал из Латвии, чтобы не экономить. И как, получается? Три истории в подкасте “Отчаянный оптимист”

Эксперты осторожно дают прогнозы о развитии экономики, но все чаще можно слышать: если жители Латвии перестанут справляться со счетами, они вновь начнут уезжать. А как сейчас живется тем, кто уже уехал? Они тоже с ужасом ждут счетов за отопление? Реже ходят в магазин и экономят бензин? Или легко справляются с кризисом и живут привычной жизнью?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста" вы услышите три истории:

Оксана Баста живет в Швеции три года. Замужем. Начала учить шведский язык, сейчас активно ищет работу по специальности. Евгений Питкевич уехал с семьей в Голландию в 2013 году. Оба с женой работают, взяли квартиру в ипотеку. Дети ходят в школу. Катя Кузьмина живет в Англии 11 лет. Уехала учиться, изначально понимая, что в Латвию она не вернется. Работает в сфере логистики, жилье снимает.





Слушайте подкаст в Spotify, Apple Podcasts и YouTube.

Другие эпизоды: