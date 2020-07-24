Уехал - заплати! Врач судится с государством, которое хочет получить 30 000 евро за его обучение

Молодой врач сразу после оплаченной государством резидентуры уехал работать в Германию, из-за чего он должен вернуть государству сумму, потраченную на его обучение. Министерство здравоохранения выставило ему счет в 30 000 евро без обоснования, откуда взялась такая сумма, хотя платная резидентура в сумме стоит чуть меньше 10 000 евро, сообщает Latvijas avīze.

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Врач Улдис, который пожелал не раскрывать свою фамилию, уже пять лет работает в Германии, куда уехал после того, как понял, что на латвийскую зарплату врача он не сможет прокормить четверых детей. Согласно закону, если резидент отказывается после оплаченной государством резидентуры отработать три года в Латвии, он должен вернут потраченные на его обучение деньги.

Платная резидентура стоит 9883 евро, однако Улдису выставили счет в 30 000 евро. В его договоре с университетом было указано требование вернуть деньги, но не была прописана конкретная сумма. Сейчас он судится с Министерством здравоохранения, чтобы ему позволили заплатить столько, сколько он бы заплатил, учась платно.

Университет им. Страдиня и министерство 2 августа 2018 года не смогли предоставить врачу обоснование, откуда взялась такая большая сумма и почему затраты на обучение за государственные средства так сильно отличаются от платной резидентуры. В РСУ ему сказали, что сумма рассчитана так, чтобы она покрыла все издержки. Улдис считает, что министерство заставляет его платить штраф за то, что он покинул Латвию.

Административный районный суд встал на сторону врача и постановил, что Улдис должен заплатить 9883 евро. Однако это решение не устроило Минздрав и ведомство его оспорило в Административном окружном суде, который тоже встал на сторону врача. Проблема в том, что суд в своем решении не указал, какую сумму должен вернуть Улдис, поэтому судебное разбирательство было передано в Верховный суд, чтобы тот вернул дело на повторное рассмотрение окружного суда.

Руководитель юридического отдела Минздрава Раймондс Осис указал, что ведомство ждет решения Верховного суда и, скорее всего, “нам надо будет искать все отчеты о резидентуре за четыре года, что он учился. Надо будет считать суммы и доказывать, что он учился каждый месяц и за это должен заплатить”. Осис отметил, что во времена, когда учился Улдис, бюджетное финансирование не было привязано к конкретному студенту, как это происходит сейчас.

В свою очередь, представитель Ассоциации молодых врачей Сигне Шетлере объяснила, что в сумму, которую просят вернуть, входят административные издержки, коммунальные платежи больницы и другие позиции, не имеющие непосредственного отношения к студенту. “Было несколько судебных процессов с результатом в пользу резидента. Это свидетельствует о том, что сумма не была подсчитана честно”, - рассказала Шетлере.

Кроме того, есть случаи, когда резидент остается в Латвии, но по объективным причинам не может работать по специальности или занят в науке, а государство все равно требует у него вернуть деньги, так как он не выполнил закон слово в слово. Согласно опросу РСУ, 20% будущих врачей из-за этого требования планируют поступать в резидентуру за границей.