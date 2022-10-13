"Угловому дому" грозит закрытие

Экспозицию Музея оккупации, посвященную репрессивной деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР в историческом Угловом доме на улице Бривибас, 61 в Риге в мае 2024 года придется закрыть, если к этому времени не будет проведен ремонт на сумму 700 000 евро, сообщила директор Музея оккупации Солвита Виба. Об этом пишут издания Latvijas avīze и Diena.

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Государственное бюро по контролю за строительством постановило, что Угловой дом находится в предаварийном состоянии. В здании, которым управляет ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), музей арендует 690 квадратных метров, а общая площадь шестиэтажного здания составляет 8500 квадратных метров. 92% помещений Углового дома пустуют уже много лет. До сих пор нет четкого видения, как возродить остальные 92% дома, поэтому VNĪ не готово вкладывать в него деньги.

В то же время бюро по контролю за строительством указывает, что зданию необходим серьезный ремонт, иначе наступит момент, когда пускать посетителей в Угловой дом станет рискованно. С тех пор как в феврале прошлого года бюро признало критическим состояние двора здания, эта часть уже закрыта для посещения. Однако интерес латвийцев и туристов к бывшему зданию КГБ всегда был высоким с тех пор, как Угловой дом открылся для посещения в 2014 году. До пандемии его посещали более 40 000 человек в год, в этом году, после восстановления потока посетителей, - почти 30 000.