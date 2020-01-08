Уголовная ответственность будет грозить за продажу любого количества нелегальных сигарет

Рабочая группа Министерства юстиции пришла к договоренности о том, что за продажу нелегальных табачных изделий в любом количестве — так же, как за продажу нелегального алкоголя — будет предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сообщает агентство LETA.

Тем не менее, будет определено количество табачных изделий, при котором уголовное дело может быть не начато. При этом его можно будет начать даже в том случае, если нарушение было малозначительным, однако при этом не было для человека первым, и за предыдущие нарушения дело начато не было.

Сейчас рабочая группа работает над формулировками поправок к закону. Они будут переданы в Сейм на рассмотрение.