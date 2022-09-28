Уголовная ответственность за пьяное вождение: поправки поддержала комиссия Сейма

Вождение с концентрацией алкоголя в крови выше 1,5 промилле будет запрещено. Юридическая комиссия Сейма во втором чтении поддержала соответствующие поправки к Уголовному закону.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки относятся к управлению любым транспортом, которые передвигаются благодаря собственному генератору — исключение составляет транспорт с двигателем внутреннего сгорания объемом меньше 50 кубических сантиметров или электромотором мощностью не более четырех киловатт и максимальной скоростью не более 45 км/ч. На велосипеды, электросамокаты и мопеды новая норма не распространяется — за их вождение в нетрезвом виде сохранится административная ответственность.

Существующая сейчас норма подразумевает только административную ответственность за вождение с концентрацией выше 1,5 промилле: денежный штраф и лишение прав на срок до пяти лет. Уголовная ответственность в этом случае грозит тем, у кого нет водительских прав.

Новые поправки также подразумевают уголовную ответственность за отказ от проверки на концентрацию алкоголя или наркотических веществ — сейчас уголовная ответственность за отказ от проверки тоже наступает в том случае, если нет водительских прав.

Комиссия Сейма поддержала также предложение Минюста о конфискации транспортного средства за вождение в пьяном виде или отказ от проверки — либо выплату полной или частичной стоимости транспортного средства, если оно принадлежит третьему лицу.

Изначально поправки об уголовной ответственности за такую степень алкогольного опьянения за рулем подали оппозиционные депутаты Каспар Риргенс ("Республика"), Эрик Пуценс ("Республика"), Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Любвоь Швецова ("Суверенная власть") и Марис Можвилло (Apvienība Latvijai), однако те поправки, которые сейчас поддержала комиссия Сейма, подготовило Министерство юстиции, Юридическая комиссия и подкомиссия.