Угроза коронавируса на грядущих выборах в Рижскую думу: ЦИК запросил мнение эпидемиологов

Перед выборами в Рижскую думу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет проконсультироваться с эпидемиологами о мерах безопасности на случай распространения вируса Covid-19, а Клиническая университетская больница им. Страдиньша из-за мер предосторожности отказалась открывать избирательный участок.

Председатель ЦИК Кристине Берзиня сказала, что комиссия направила письмо Центру профилактики и контроля заболеваний с просьбой дать рекомендации о мерах безопасности при организации выборов. Если Covid-19 продолжит распространяться, допускается перенос выборов на 29 августа.

В свою очередь больница в своем письме ЦИК, мотивируя свой отказ в организации избирательного участка, пояснила, что в день выборов в учреждении еще будут действовать связанные с гриппом ограничения потока посетителей. В связи с Covid-19 больница указала, что прогнозировать ситуацию невозможно, однако не исключено, что в период внеочередных выборов будут введены еще более строгие ограничения, связанные с коронавирусом.

Планируется, что на внеочередных выборах в Рижскую думу будет открыто 157 избирательных участков.