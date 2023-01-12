Угроза наводнений в Латвии сохранится до весны

Ситуация с угрозой затопления латвийских рек сохранится до весны, заявили должностные лица после межведомственного совещания по координации мер по предотвращению наводнений, сообщает агентство LETA.

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Андрис Виксна, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии заявил, что ситуация в Даугаве в районе Плявиняса и Екабпилса может еще ухудшиться.

Прогноз на ближайшие дни показывает, что погода будет оставаться относительно теплой и ожидаются обильные осадки, но затем ожидается холодный период, в течение которого вновь пойдет мокрый снег, который продолжит уплотняться, создавая угрозу наводнения.

Виксна добавил, что сейчас уровень угрозы наводнения приблизился к красной отметке, но это не самая угрожающая ситуация. Пока зафиксирован седьмой по высоте уровень воды, когда-либо зафиксированный в этом месте.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") отметил, что, судя по ситуации в Екабпилсе, видно, что паводки не закончились и ожидается трудная весна. Хотя на данном этапе количество затопленных домов невелико.

По словам министра, сейчас не нужно принимать меры по искусственному регулированию уровня воды с помощью гидроэлектростанций.

Министр отметил, что сделанные до сих пор инвестиции в установку гидротехнических и защитных сооружений, а также в укрепление берегов окупились. Поэтому угроза безопасности населения меньше, чем она могла бы быть без этих предпринятых мер.

Как уже сообщалось, принимая во внимание погодные условия и повышение уровня воды в бассейнах нескольких рек, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) в сотрудничестве с Latvenergo в четверг, 12 января, провело совещание на Кегумской ГЭС для координации мер по предотращению наводнений.

На совещании обсуждались гидрометеорологические наблюдения и прогнозы наводнений, отчеты самоуправлений, подверженных риску наводнений, о фактической ситуации и будущих действиях, а также о готовности учреждений к наводнениям.