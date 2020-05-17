Угроза выгоднее выгоды? Эксперт: почему люди делятся вымыслами и отстаивают ложь

"Лекарство от Covid-19 давно известно, но от народа его скрывают, чтобы избавиться от пожилых людей…" "Вирус разработали определенные люди, чтобы заработать на этом миллиарды…" Подобными "сенсациями" в разных вариантах щедро делятся пользователи соцсетей и порталов. В Школе общения Lampa доктор социальных наук, журналист Солвита Денис-Лиепниеце рассказала, почему люди так охотно распространяют информацию об опасности, включая слухи, и не хотят верить в факты.

Предположим, что вы получили в своих соцсетях сообщение "Вирус можно лечить при помощи лекарства Х, но знания эти правительства скрывают, чтобы избавиться от населения постарше…" Кто присылает подобные сообщения? Почему многие получатели подобной "информации", не задумываясь, пересылают ее родным и близким?

Конечно, возможна версия, что вы исследователь и коллекционируете присланные истории про Covid-19 или ваши друзья хотят поднять вам настроение, делясь такими "шутками". Или, к примеру, сообщение отправили вам с меркантильными целями, чтобы вы приобрели лекарство Х. Куда более вероятно, что сообщение переслал близкий человек, который уверен, что этим, в отсутствии информации о лучших методов лечения, обезопасит вашу жизнь. Считая угрозой вирус, а вместе с ним и государство, он предупреждает вас и делится важной информацией.

Денис-Лиепниеце предлагает обратиться к исследованиям антропологов про то, почему так успешно распространяется дезинформация об угрозах: "Мухомор — ядовитый гриб. Но проверка этого утверждения на своем опыте может привести к летальному исходу. Некоторые антропологи утверждают, что свое знание об угрозе люди строят на чужом опыте, потому что "тест опасности" сам по себе рискован. Тех, кто предупреждает об угрозе, человек воспринимает как более компетентных в сравнении с теми, кто делится нейтральной или просто негативной информацией. Во многом здесь и кроется причина, почему так успешно распространяется как просто ошибочная информация про угрозы, так и дезинформация, то есть заведомо ложная информация, цель которой повлиять на аудиторию в чьих-то интересах.



Выявление источника опасности — важный элемент в процессе эволюции, который позволяет людям выживать. Поэтому к негативной информации, новостям о чем-то плохом всегда особое внимание. Когнитивный антрополог Паскаль Бойе, рассуждая о слухах и угрозах, замечает, что человеку присуще "мониторить" окружающую среду на предмет опасности. И этим знанием человек старается поделиться с членами своей социальной группы, выступая в роли защитника".

"Защитники" от опасности выходят в онлайн

Социальные платформы стали своеобразным рассадником информации об опасностях и угрозах, — говорит Солвита Денис-Лиепниеце: "Зачастую интернет-порталы просто зарабатывают на приросте аудитории с помощью ярких пугающих заголовков, призванных повысить количество "кликов". Но это может быть и спланированная кампания, за которой стоит то или иное государство, чтобы повлиять на целевую аудиторию в своих интересах".

Антропологи Бойе и Тимоти Блейн пришли к выводу, что слухи про угрозу привлекают больше внимания, чем слухи про потенциальную выгоду. Обсуждение угрозы распространяется быстрее, чем позитивная информация. "Защитники", которые передают (дез)информацию дальше, могут осознанно и неосознанно стать звеньями спланированной манипуляции, построенной на знании особенностей реакции человеческого мозга — ее можно назвать когнитивной кампанией.

"Противопоставить таким кампаниям, разработанным специалистами по психологии и коммуникаций, простую медийную грамотность, которая бы строилась исключительно на проверке фактов, довольно сложно, — утверждает Солвита Денис-Лиепниеце. — Защититься призывами к качественной журналистике и проверке данных — затруднительно. Вызовы такого порядка требуют углубленного понимания того, как взаимодействуют члены общества и в какие ловушки могут попадать его отдельные представители".

Неумелое опровержение дезинформации может навредить

Все было бы значительно проще, если бы опровержение дезинформации, основанное на проверенных фактах, стало своеобразным "противоядием". Но это не так. Зачастую сомнения в достоверности информации оказываются менее значимыми, чем принадлежность к определенной группе. Если есть угроза группе или что-то представляют как опасность для нее, то защита или демонстрация единства может стать важнее проверки информации.

"Нередко раскрытие кампаний или сообщений с дезинформацией содержит связь с определенной группой (ее считают источником манипуляции). Аудитория, которая считает себя принадлежной к этой группе, реагирует не принятием достоверных фактов, а сплочением и демонстрацией единства, — объясняет механизм Денис-Лиепниеце. — В итоге источник, подтверждающий недостоверность информации, может быть представлен как угроза. И каждый новый материал воспринимается как нападка на группу. Как отметил профессор когнитивной психологии Стефан Левандовски, неумелое опровержение дезинформации может лишь навредить".

В своей лекции в Школе общения Lampa Солвита Денис-Лиепниеце дала советы, как грамотно сообщать людям о том, что информация недостоверна, чтобы не получить обратного эффекта.

Как реагировать на дезинформацию?

Если есть тенденция к распространению фальшивок на определенную тему, людей лучше предупреждать, не привязываясь к конкретному фейку или манипуляции.

Не надо помогать маниуплятору достигать своей цели — не повторяйте фальшивку, лучше повторяйте проверенную информацию.

Не спекулируйте с отдельными маргинальными примерами, лучше знакомить с проверенной историей на ту же тему, без указания самой фальшивки.

Если все же обращаетесь к примеру ложной информации, то перед этим надо предупредить, что дальше в материале следует неправда, чтобы читатель/зритель/слушатель к этому мысленно подготовился.

Лучше стараться избегать повторения фейка в названии.

И не использовать язык манипуляторов — он и этим будет манипулировать.



Полную запись лекции Солвиты Денис-Лиепниеце смотреть здесь.

