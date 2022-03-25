Уход Мартиньша Стакиса из Attīstībai/Par!: комментарии Кирсиса, Коссовича и Смилтенса

Решение Мартиньша Стакиса покинуть партию Par! означает, что Рижской думой будет руководить мэр без партийной принадлежности. Эдвардс Смилтенс, Вилнис Кирсис и Мартиньш Коссович прокомментировали, что это будет означать для работы коалиции и деятельности самого Стакиса.

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Сложившуюся в Рижской думе ситуацию планируется обсудить на заседании Рижской думы в понедельник, 28 марта и на заседании фракций Рижской думы во вторник, 29 марта.

Вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс ("Латвийское объединение регионов")

Уход Стакиса из партии означает, что Рижской думой будет руководить мэр без партийной принадлежности — но, по мнению Смилтенса, никто не может потребовать, чтобы Стакис вступил в партию.

К тому же это не было бы очень красиво — выйти из партии, чтобы через пару часов вступить в другую, считает вице-мэр. По его мнению, Стакису нужно время, чтобы понять, как действовать дальше.

Политик добавил, что отношения Рижской думы с Министерством регионального развития и защиты окружающей среды (VARAM) заметно усложнились.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство")

Коалиции Рижской думы ничего не угрожает, заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, комментируя уход мэра Риги Мартиньша Стакиса из Attīstībai/Par!.

По его мнению, даже если бы сейчас в коалиции произошли небольшие политические перестановки, это ничем не угрожало бы стабильности коалиции — сейчас у нее 38 из 60 голосов.

Если какие-то изменения и будут, теоретически это может произойти после выборов в Сейм, добавил Кирсис.

Глава Par!/Progresīvie Мартиньш Коссович

Партия Progresīvie уважает выбор мэра и в своем решении покинуть Attīstībai/Par! Мартиньш Стакис может рассчитывать на поддержку объединения Par!/Progresīvie, заявил Коссович.

"Два года назад, когда Стакис предложил партии "Прогрессивные" вместе баллотироваться на выборы в думу, партия увидела в нем лидера, которого можно поддержать и в качестве мэра. Сегодняшнее решение Стакиса подтверждает, что мы сделали правильный выбор — радует его принципиальная позиция", — заявил Коссович.

"Стакис — очень хороший мэр, он выполняет программу "Прогрессивных"", — добавил Коссович.

Уже сообщалось, что в четверг, 24 марта, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил на своей странице в Facebook, что выходит из объединения Attīstībai/Par.

"Я не могу молчаливо согласиться с тем, что приостановка плана территориального развития Риги произошла на законных основаниях и не имеет ничего общего с интересами игорного бизнеса", — написал Стакис.