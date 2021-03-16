Уклонялись от налогов и нарушали санитарные нормы: проверка нашла нарушения в работе приюта Ulubele

Длившаяся три месяца проверка выяснила, что приют для бездомных животных Ulubele годами систематически нарушал ряд нормативных актов. Об этом стало известно на заседании Комитета по безопасности, порядку и предотвращении коррупции Рижской думы.

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Проверка была начата по запросу общества Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa, ее проводил Центр по борьбе с бюрократией Рижской думы. В заявлении общества на имя вице-мэра Линды Озолы было сказано, что в период с 2017 по 2020 год в приют общество не было доставлено ни одно пойманное бродячее животное, все они отправлялись в Ulubele. При этом в Ulubele часто были трудности с размещением животных, поэтому их часто доставляли разным обществам и частным лицам, у которых не было права это делать.

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала, что содержание животных в приюте не соответствует нормам, потому что их там слишком много. Как указывает общество Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa, Ulubele не должен был принимать новых животных, когда приют переполнен, а перевозить их в приют Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa работники Ulubele отказывались.

Проверка также пришла к выводу, что Ulubele, возможно, завышало число тех животных, за содержание которых платило самоуправление. Регистрация собак не проводилась, что позволяет указывать в отчетах как несколько животных одно, которое ловили несколько раз.

Также выяснилось, что не все животные приюта зарегистрированы в системе ridzivnieki.lv.

Кроме того, приют уклонялся от уплаты налогов. Когда находился хозяин потерявшегося и попавшего в приют животного, Ulubele брал с него не плату за все расходы на содержание, а пожертвование в эквивалентной сумме, потому что пожертвование не облагается налогом.

Приюту поручено исправить недочеты в регистрации и содержании животных.