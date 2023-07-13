Укоренение стереотипов о Стамбульской конвенции — заслуга Нацобъединения, считает глава Минблага

В латвийском обществе очень прочно укоренились неправильные стереотипы о Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, хотя Стамбульская конвенция направлена на борьбу с такими стереотипами, заявила Латвийскому радио министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"). И во многом эти стереотипы укрепились благодаря представителям коалиционного Нацобъединения.

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В среду, 12 июля, из повестки дня заседания Кабинета министров, которое состоится сегодня, 13 июля, был изъят вопрос об утверждении в Латвии Стамбульской конвенции. Это было сделано по просьбе одного из коалиционных партнеров — "Объединенного списка": политическая сила хочет внести дополнения в документы. Министерство благосостояния, подавшее законопроект о ратификации конвенции Совета Европы, уже сделало оговорку, составшись на Сатверме Латвии.

Комментируя возражения "Объединенного списка" ("ОС") против нынешней версии законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, Силиня сказала, что "ОС" по крайней мере ищет способ каким-то образом принять закон о ратификации, тогда как Национальное объединение вообще никак не готово его поддерживать. Напомним, что убежденным сторонником ратификации конвенции в правительстве является только премьерское "Новое Единство".

Заслуги Национального объединения

Силиня подчеркнула, что Стамбульская конвенция касается насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Можно возразить, что латвийские законы и так предусматривают борьбу с такими преступлениями, однако очевидно, что у общества и правоохранительных учреждений есть проблемы с выявлением случаев такого насилия и адекватной реакцией на них, что доказывают некоторые недавние события, сказала министр.

По ее словам, укоренение этих стереотипов во многом является заслугой бывшего министра юстиции Дзинтарса Расначса (Национальное объединение).

Еще в 2018 году Расначс заявлял, что Стамбульская конвенция принуждает к "введению конструкции социального пола". При Расначсе эксперты Министерства юстиции сделали вывод: провозглашение Стамбульской конвенции вступит в противоречие с первым пунктом Сатверсме, утверждающим, что "Латвия является независимой демократической республикой". Причина: якобы конвенция "заставит целый народ быть под властью одной идеологии — радикального феминизма". "В преамбуле [Конституции] ясно указано, что "народ Латвии почитает теx, кто боролся за его свободу и чтит память жертв чужой власти". Поэтому Латвия, по мнению экспертов Министерства юстиции под руководство Расначса, не может принять то, что Стамбульская конвенция "содержит заявление, что мужчины Латвии притесняют женщин, дискриминируют иx, создавая препятствия полному раскрытию потенциала женщин. Если бы не было борцов за свободу в Латвии, которые преимущественно — мужчины, то не было бы нашей страны".

"Объединенный список" определяется

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На вопрос, в течение какого времени "Объединенный список" должен представить свои возражения, Силиня ответила, что следующее заседание правительства запланировано только на август, однако при необходимости можно собраться и раньше. "До тех пор они должны сформулировать свои мысли, и мы будем двигаться вперед. Если не будет поддержки, мы решим, что делать дальше правительству", — сказала министр благосостояния.

Как пояснил агентству LETA председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс, законопроект необходимо доработать, чтобы "рассеять опасения и не было отдельной интерпретации того, что такое пол и социальный гендер". Он сказал, что у "ОС" есть возражения по нескольким статьям, которые не имеют прямого отношения к основным целям конвенции. По мнению партии, документ Совета Европы должен быть ориентирован только на достижение целей конвенции — на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Напомним, что "Новое Единство", оставаясь в одном правительстве с "Объединенным списком" и Нацобъединением, ведет переговоры о расширении коалиции с оппозиционными "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). В частности, на переговорах был затронут и вопрос о ратификации Стамбульской конвенции.

"Прогрессивные" были и остаются сторонниками ратификации этого документа, суммарно обеспечивают с "Новым Единством" в Сейме 36 голосов. СЗК после переговоров уже продемонстрировал свою готовность смягчить позицию — и при условии оговорок латвийской стороны поддержать ратификацию.