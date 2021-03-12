Украденная из мемориала в Екабпилсе советская пушка не находилась под охраной государства

Национальное управление по культурным ценностям сообщило Delfi, что пропавший в Екабпилсе ствол артиллерийского орудия без лафета, который находился на месте бывшего Парка Советской армии, не был включен в список

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"Статуса нет ни у захоронения военнослужащих, ни у памятника с пушечным стволом. Однако он находится в защитной зоне Екабпилсского исторического центра, поэтому самовольные действия недопустимы не только с точки зрения морали, но и в связи с защитой культурного наследия", — пояснили в управлении.

Как уже сообщалось, 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, служившая памятником советским воинам. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мемориал был открыт в 1976 году и посвящен героям СССР, павшим при освобождении Екабпилса от немецких войск во время Второй мировой войны. Следственный Комитет России также возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

При этом бывший мэр Крустпилсского края от Национального объединения (2013-2014) и член правления Латышского общества Екабпилса Гундар Калве косвенно подтвердил изданию Neatkarīgā, что он связан с исчезновением пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе, и она может находиться на дне Даугавы.

Калве заявил, что "этот мусор вывезен и он уже никогда не вернется в наш город". На вопрос о том, он ли это сделал, он ответил отрицательно, но сказал, что все знает и у него все под контролем.

"Надеюсь, вы выбросили ее в пучину Даугавы?" — спросила журналист издания Элита Вейдемане, на что экс-мэр ответил уклончиво: "Это могло загрязнить Даугаву, но хотелось бы думать, что Даугава-матушка все простит. Этот все равно как Черный рыцарь , который в свое время тоже упал в Даугаву".

По его словам, этот памятник больше никто никогда не увидит, и прозвучавшая информация о том, что пушка найдена (ее опубликовал, в частности, "Латвийский антинацистский комитет") — неправда, а если кто-то поставит новый памятник — "если будет нужно, то и следующий памятник будет снесен".