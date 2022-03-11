Украина: во время обстрела разрушен склад с рыбной продукцией из Латвии
Foto: AFI

Депутат Сейма Дидзис Шмитс сообщает в своем аккаунте в соцсети Facebook, что в Украине, в результате обстрела со стороны российских вооруженных сил пострадала продукция рыбоперерабатывающего предприятия, а также предприятия оптовой торговли продуктами питания и другими продуктами SIA Karavela.

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К своей записи парламентарий приложил фото разрушенного здания.

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