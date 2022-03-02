Украинцы смогут привится от Covid-19 в Латвии
Foto: LETA

Военные беженцы из Украины смогут сделать прививку от Covid-19, сообщает Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Людям, которые приезжают в Латвию из Украины и хотят вакцинироваться от Covid-19, следует звонить по номеру телефона 8989, чтобы согласовать место и время вакцинации.

Как сообщалось ранее, гражданам Украины и членам их семей перед въездом в Латвию не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, перенесенной болезни или результате тестирования Covid-19. Это предусматривают одобренные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения коронавируса.

Вместе с поправками планируется, что украинцам и членам их семей не понадобится ковид-сертификат для получения услуг.

В аннотации к поправкам указано, что они приняты в связи с нынешней геополитической ситуацией и необходимостью предоставления поддержки украинцам, которые вынуждены бежать из своей страны. Поэтому въезд и проживание этих людей в Латвии следует максимально облегчить, снизив любые ограничения, в том числе требования эпидемиологической безопасности для въезда на территорию страны.

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